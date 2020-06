Theresienwiese wollen sie nicht

Eigentlich sollte es am Wochenende eine neue „Corona-Demo“ geben. Organisator bläst die Veranstaltung jedoch, weil ihm die Stadt seinen Wunsch nicht erfüllt.

Das Coronavirus beherrscht weiter das Leben in München.

Obwohl es Lockerungen wie das schrittweise Öffnen der Gastronomie gibt, sind einige Menschen unzufrieden mit den Maßnahmen der Regierung .

. Die für den Samstag (6. Juni) geplante Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen ist abgesagt.

gegen die Corona-Beschränkungen ist abgesagt. Der Organisator darf die „Corona-Demo“ nicht an dem von ihm gewünschten Ort abhalten.

Corona-Demo in München spontan abgesagt, weil Veranstalter nicht auf den Marienplatz dürfen

Update vom 5. Juni, 12.55 Uhr: Die für morgen geplante Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen wurde kurzfristig abgesagt, wie der Bayerische Rundfunk berichtet.

Der Organisator wollte die Veranstaltung erneut auf dem Münchner Marienplatz durchführen. Doch die Stadt machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Das Kreisverwaltungsreferat gab an, dass es keine Kundgebungen auf dem Marienplatz geben werde.

Corona-Demo in München abgesagt: Theresienwiese nicht erwünscht

Für den Organisator wird durch die Absage die freie Wahl des Versammlungsortes missachtet. Er will auch nicht wieder, wie in den letzten Wochen, auf die Theresienwiese ausweichen. Er beklagt, dass die Polizei das Areal großflächig abschotten würde und so Demonstranten daran gehindert werden, an der Veranstaltung teilzunehmen. Ob es am folgenden Wochenende wieder eine „Corona-Demo“ geben wird, ist bisher noch unklar.

Corona-Demo in München: Protesten geht die Luft aus - Stadt geht gegen verstörende Symbolik vor

Update vom 31. Mai, 16.55 Uhr: Die Stadt München schreitet gegen die Verwendung des gelben „Judensterns“ auf Corona-Demonstrationen ein. Das Verbot sei bereits Teil des Auflagenbescheids der Stadt München für die Demonstration am Samstag gewesen, bestätigte ein Sprecher der Polizei am Sonntag auf Anfrage.

Wie in anderen Städten auch hatten am Samstag in der bayerischen Landeshauptstadt mehrere Hundert Menschen gegen eine Beschneidung von Grundrechten beim Kampf gegen das Coronavirus protestiert. Bei der Demonstration in München sei allerdings kein Verstoß gegen die Auflage registriert worden, sagte der Polizeisprecher.

Hintergrund des Verbots ist, dass auf einigen Corona-Kundgebungen der sogenannte Judenstern, eine den Juden von den Nationalsozialisten aufgezwungenen Kennzeichnung, mit der Inschrift „ungeimpft“ gezeigt wurde. Damit sollen Assoziationen an die Verfolgung während der Nazi-Zeit geweckt werden. Dies will die Stadt München nun nicht mehr dulden. Laut Polizei droht bei einem Verstoß ein Bußgeld.

Corona-Demo in München bei trübem Wetter: Schlappe für Veranstalter? Protesten geht die Luft aus

Update 21.32 Uhr: Die Corona-Demo in München verlief ruhig und ohne nennbare Zwischenfälle. Obwohl die Veranstalter eine Teilnehmeranzahl von 10.000 per Gericht durchbringen wollten und damit scheiterten, kamen nicht einmal die offiziell zugelassenen 1.000 Menschen zusammen. Nachdem immer mehr Lockerungen in Kraft treten, scheinen auch nicht mehr so viele gegen die Maßnahmen zu protestieren wollen.

Update, 16.53 Uhr: Wie die Münchner Polizei uns schildert, sei die Protestveranstaltung auf der Theresienwiese in der finalen Phase. In der Spitze haben sich Schätzungen zufolge rund 700 Menschen versammelt, um gegen die Einschränkung ihrer Grundrechte zu demonstrieren. Nennenswerte Zwischenfälle? Fehlanzeige. Die Abstände wurden eingehalten und die Versammlung verlief friedlich.

Corona-Demo in München bei trübem Wetter: Schlappe für Veranstalter? Protesten geht die Luft aus

Update, 16.36 Uhr: In vielen Städten Bayerns haben am Samstag Menschen gegen die ihrer Meinung nach zu strengen Corona-Maßnahmen demonstriert. Eine der größten Versammlungen fand in München statt, wo auf der Theresienwiese unter dem Motto „Zusammenstehen für Freiheit, Grundrechte und Selbstbestimmung“ geschätzt 700 Menschen demonstrierten. Laut einer Polizeisprecherin war das Versammlungsgeschehen ruhig, auch die Abstandsgebote wurden eingehalten. Nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts durften an der Veranstaltung höchstens 1000 Menschen teilnehmen.

Auf der #Theresienwiese in #München demonstrieren erneut 1.000 Menschen gegen die #Corona-Maßnahmen der Regierung. Die Stimmung ist friedlich. Rund um das Gelände stehen diese Woche nur vereinzelte Demonstranten, die nicht mehr aufs #Demo-Gelände durften. @BR24 @BR_Oberbayern pic.twitter.com/U4oj7dVJyp — Manuel Rauch (@ManuelRauch9) May 30, 2020

Update, 14.45 Uhr: Wie die Polizei München auf Anfrage von tz.de mitteilt, ist der Start für die heutige Demonstration auf der Theresienwiese für 15 Uhr angesetzt. In wenigen Minuten geht es also los. Vor einer Woche musste die Demonstration wegen eines Unwetters kurzfristig abgesagt werden - im Moment sieht es in der bayerischen Landeshauptstadt nicht nach einer Wiederholung des Unwetters aus.

Update vom 30. Mai, 13 Uhr: Nachdem der Veranstalter der Demonstration auf der Theresienwiese gedroht hatte, bei einer Ablehnung des Verwaltungsgerichts in die nächste Instanz, also dem Verwaltungsgerichtshof zu gehen, ist jetzt auch der Gang in das hohe Gericht gescheitert. Demnach muss sich der Veranstalter damit begnügen, statt mit den 10.000 angemeldeten Personen lediglich mit 1000 Demonstranten auf der Theresienwiese zu demonstrieren.

Corona-Demo in München: Eilantrag abgelehnt - Massen auf der Theresienwiese erwartet

Update 29. Mai, 17.35 Uhr: Einmal mehr ist die Corona-Demo auf der Theresienwiese nur für 1000 Teilnehmer zugelassen. Diese Entscheidung der Stadt hat das Verwaltungsgericht am Freitag erneut bestätigt. Wie in den beiden Vorwochen hatten die Veranstalter für Samstag (Beginn: 15 Uhr) eine Kundgebung mit 10.000 Personen auf der Theresienwiese angemeldet. Motto der Versammlung: „Zusammenstehen für Freiheit, Grundrechte und Selbstbestimmung.“ Am 16. Mai lief die genehmigte Demonstration problemlos ab, rund um die Wiesn hatten sich jedoch 2500 weitere Menschen versammelt und weitgehend die Mindestabstände ignoriert

. Vergangenen Samstag musste die Veranstaltung wegen eines Gewitters abgesagt werden. Bis dahin hatten sich weit weniger als 1000 Teilnehmer auf dem Gelände eingefunden. Die Organisatoren kritisieren aber, dass Teilnahmewillige nicht ungehindert auf die Wiesn hätten gelangen können.

+ Polizisten auf der Münchner Theresienwiese. © dpa / Lino Mirgeler

Das Kreisverwaltungsreferat (KVR) steht weiterhin auf dem Standpunkt, dass bei einer über 1000 hinausgehenden Teilnehmerzahl die aufgrund des Infektionsschutzes geltenden Mindestabstände nicht eingehalten werden können. Diese Bedenken werden von der Justiz geteilt. In dem Urteil vom Freitag heißt es, der Veranstalter habe nicht glaubhaft gemacht, die geforderten Hygienemaßnahmen sicherzustellen. Es sei nicht ersichtlich, wie 1000 Ordner rekrutiert und strategisch geschult werden sollen. Die Veranstalter halten die Auflagen des KVR für unverhältnismäßig. Sowohl die rigorose Beschränkung der Teilnehmerzahl auf einer so riesigen Fläche als auch die gleichlautenden gerichtlichen Entscheidungen seien „grob verfassungswidrig“, erklärt eine Sprecherin. Die Demo-Initiatoren wollen nun erneut vor den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof ziehen.

Corona-Demo in München: Eilantrag abgelehnt

Update 12.03 Uhr: Das Bayerische Verwaltungsgericht hat entschieden: Auf der angekündigten Demonstration auf der Theresienwiese dürfen weiterhin höchstens 1000 Menschen teilnehmen. Das Gericht lehnte einen Eilantrag des Veranstalters am Freitag ab. Er hatte gefordert, 10.000 Menschen zu der Demonstration auf der Theresienwiese zuzulassen. Das Gericht bestätigte damit eine Entscheidung der Landeshauptstadt (LHM).

„Das Gericht teilt weiterhin die Bedenken der LHM, dass der Veranstalter nicht die aufgrund der Bayerischen Infektionsschutzverordnung bestehenden Kontaktbeschränkungen einhalten kann“, hieß es in der Mitteilung. Somit wird der Veranstalter nach eigenen Angaben den nächsten Schritt zum Bayerischen Verwaltungsgerichtshof gehen.

Erstmeldung vom 29. Mai 2020

München - Für viele Menschen ist die Corona-Krise auch knapp drei Monate nach Beginn des „Lockdown“ eine Zerreißprobe. So hat ein Münchner Bar-Besitzer etwa einen offenen Brandbrief an die Politik geschrieben - ihm sind die Auflagen für die Gastronomie ein Dorn im Auge. Ein anderer hat die Chance, wieder vorsichtig zu öffnen, erst gar nicht genutzt. Es gibt viele Menschen, die gegen die Maßnahmen der Regierung gegen das Coronavirus sind - einige von ihnen wollen das im Rahmen einer Demonstration auf der Theresienwiese an diesem Wochenende wieder kundtun.

München: Corona-Maßnahmen-Demo auf der Theresienwiese - drastischer Schritt?

Die Demonstration „Freiheit. Grundrechte und Selbsbestimmung“ soll am Samstag stattfinden. Es ist bereits der dritte Anlauf auf der Münchner Theresienwiese, der letzte war wegen eines unerwarteten Unwetters abgesagt worden. Auch dieses Mal hatten die Veranstalter beim KVR (Kreisverwaltungsreferat) 10.000 Menschen angemeldet - zugelassen wurden (wie auch schon die letzten Male) lediglich 1.000. Deshalb hat der Veranstalter jetzt einen drastischen Schritt gewählt und vor dem Bayerischen Verwaltungsgericht Klage eingereicht. Der Veranstalter will sich im Fall einer Ablehnung an die nächste Instanz, also das Bayerische Verwaltungsgerichtshof wenden.

München: Corona-Demo auf der Theresienwiese - Polizei in Alarmbereitschaft

Für die Polizei hatte sich die erste „Corona-Demo“ als insgesamt ruhig herausgestellt. Man hatte mit deutlich mehr Problemen gerechnet - die Schaulustigen jedoch, die sich um das Gelände auf der Theresienwiese versammelt hatten, seien den Beamten ein Dorn im Auge gewesen. Bleibt abzuwarten, wie sich der dritte Anlauf der „Corona-Demo“ in München entwickelt.

