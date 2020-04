München hält zusammen: Sie wollen Ihren Nachbarn helfen? Melden Sie sich jetzt hier an

tz.de hilft

München hält in der Corona-Krise zusammen: Trag hier dein Münchner Restaurant oder deinen Münchner Händler oder Dienstleister seinem Corona-Service ein.

Durch die Coronavirus-Krise sitzen gerade viele Menschen alleine und isoliert in ihrer Wohnung in ganz München . Ältere Menschen haben niemanden mehr, der für sie einkauft, technische Probleme, die Außenwelt zu erreichen. Alleinerziehende können nicht einkaufen gehen, weil dann niemand auf ihre Kinder aufpasst.

Viele Menschen wollen helfen. Wir bringen Helfer und Bedürftige zusammen - in ganz Oberbayern.

Wir bringen Helfer und Bedürftige zusammen - in ganz Oberbayern. Tragen Sie im folgenden Formular Ihr Angebot ein, damit jeder Bedürftige in Ihrer Nachbarschaft davon erfährt und sich direkt bei Ihnen melden kann.

Die Karte für ganz München und darüber hinaus aktualisieren wir täglich.

München hält in der Corona-Krise zusammen: Sie wollen Ihren Nachbarn helfen? Melden Sie sich hier an

München hält zusammen: Sie wollen Ihren Nachbarn in der Corona-Krise helfen? Beim Einkaufen, bei Technik-Problem, als Ansprechpartner in Not und Einsamkeit? Geben Sie hier Ihre Daten an und bieten Sie schnell und unkompliziert Ihre Unterstützung in Ihrer Region an. Anhand einer Karte, die wir daraus in Kürze generieren werden, findet jeder Bedürftige sofort einen Helfer in seiner Nähe. Sie müssen nicht Ihre genaue Adresse angeben, ein ungefährer Ort verbunden mit der Angabe, in welchen Vierteln Sie unterstützen können, reicht völlig.

Wird geladen…

Wenn das Formular nicht korrekt lädt, klicken Sie hier.

Wir präsentieren alle Helfer auf einer Karte. Per Klick auf die Pins in der Karte öffnet sich der jeweilige Eintrag eines Helfers. Dort finden sie dann Infos zum Hilfsangebot sowie die Kontaktdaten der Helferinnen und Helfer.

Nachfolgend finden Sie einen Überblick über unseren redaktionellen Service, der für Sie kostenlos und immer aktuell zur Verfügung steht.

