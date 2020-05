Tierisch viel los: Münchner beschwert sich mit Beweisfoto über vollen Englischen Garten

Bild hält einen Twist bereit

„Englischer Garten wieder völlig überfüllt“: Ein Münchner beschwert sich online über diese Tatsache - doch das Beweisfoto hält einen Twist bereit.

Die Jodel -App war mal wieder für einen Lacher gut.

-App war mal wieder für einen Lacher gut. In der Coronavirus -Krise beschwert sich ein Nutzer über den überfüllten Englischen Garten .

-Krise beschwert sich ein Nutzer über den überfüllten . Doch das Bild hält einen Twist bereit.

München - Hach, Jodel wieder! Die App scheint während der Corona-Krise* Konjunktur zu haben. Viele Menschen nicht nur in München scheinen sich damit die Zeit zu vertreiben. Auch weil es dort gern mal leicht albern werden darf. So geschehen kürzlich bei einem Augustiner-Foto, und vor allem bei der Leberkäs-Maske. Erbittert diskutiert wird hingegen das Foto eines sich sonnenden DHL-Boten. Und das Bild einer vermeintlichen kreativen Abstandshilfe ist nicht das, was es scheint.

München/Coronavirus: Absurdes Foto aus dem Englischen Garten

Seit Freitag (30. April) belustigt ein weiteres absurdes Posting viele Betrachter. Es zielt natürlich auf die Ausgangsbeschränkungen ab, wenn der Nutzer schreibt „Englischer Garten wieder völlig überfüllt“ und dazu ein Augen rollendes Emoji postet. Um das passende Foto anzuschauen, müssen Sie leider den Kopf drehen, dafür können wir nichts.

Das Bild zeigt eine Horde Schafe, offenbar tatsächlich im Englischen Garten. Ob diese die Abstandsregeln einhalten, ist dem Auge des Betrachters vorbehalten. Der Twist lässt jedenfalls - um im Bild zu bleiben - viele Betrachter blöken. Und natürlich lädt er zu Wortspielen ein.

München/Coronavirus: Foto mit Schafen lädt zu Wortspielen ein

„Immer diese schwarzen Schafe“, witzelt ein Jodel-Nutzer. „Echt Schafes Bild“ ein anderer. Und ein weiterer User sieht einen angenehmen Nebeneffekt: Die Tiere sorgen für eine akkurate Wiesenpflege. „Da wird der Rasen gemäht.“

Dass das Foto in der Corona-Krise* aufgenommen wurde, ist natürlich nicht gesichert, aber es besteht auch kein Anlass zum Zweifeln. Zumal der Original-Poster noch Hintergrundinformationen liefert. „Das ist im Englischen Garten ein Schäfer aus Daglfing bringt die immer in der ersten Maiwoche nach München.“ Die erste Maiwoche war allerdings noch nicht, als das Foto am Freitag gepostet wurde. In der Nacht zum 1. Mai haben sich übrigens leider ein paar Leute daneben benommen.

