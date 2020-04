Corona-Gefahr: Wichtige Empfehlung für Fahrgäste in Münchner U-Bahnen ausgegeben

News-Ticker

Aufgrund der Corona-Krise sind die Münchner zu ungewohnten Maßnahmen gezwungen. Der News-Ticker für die Isar-Metropole.

Durch die Corona-Krise* muss sich München auf viele Umstellung einlassen.

Seit mehreren Wochen gelten die Ausgangsbeschränkungen* in München.

So wurden schon jetzt viele Veranstaltungen abgesagt, das Oktoberfest steht auf der Kippe.

Das Frühlingsfest, das eigentlich Ende April hätte starten sollen, wurde abgesagt.

12.35 Uhr: Trotz der Lockerungen beim Kontaktverbot in Bayern als Maßnahme gegen die Coronavirus-Pandemie appelliert das Gesundheitsministerium an die Vernunft der Bürger. Ab kommenden Montag ist im Freien auch der Kontakt zu einer Person außerhalb des eigenen Hausstands erlaubt. „Die Kontaktperson kann auch gewechselt werden“, erklärte ein Ministeriumssprecher am Freitag in München. „Es sollte aber immer an das oberste Ziel gedacht werden: Ansteckungen möglichst zu vermeiden. Insofern gebieten es die Vernunft und die Rücksichtnahme auf andere Menschen, möglichst wenige unterschiedliche Kontaktpersonen außerhalb des eigenen Haushalts zu treffen.“

11.50 Uhr: Wer dieser Tage in München mit U-Bahn, Bus oder Tram unterwegs ist, sollte eine Maske tragen. Diese Empfehlung hat nun auch der Geschäftsführer des Münchner Verkehrs- und Tarifverbundes (MVV), Bernd Rosenbusch, ausgegeben. Man erwarte in den kommenden Wochen ein gestiegenes Fahrgastaufkommen, wird Rosenbusch vom Bayerischen Rundfunk zitiert.

Ein sogenannter „Mund-Nasen-Schutz“ könne das Corona-Infektionsrisiko verringern. Gerne könne man dafür auch eine selbstgenähte Maske oder einen Schal einsetzen, erklärte der MVV-Geschäftsführer.

Update vom 17. April, 7.55 Uhr: Findet das Oktoberfest 2020 statt? Wir haben mit Münchens Wirtschaftsreferent und Wiesn-Chef Clemens Baumgärnter gesprochen. Ein zentrales Wort dabei: Verantwortung.

OB Reiter begrüßt neue Corona-Maßnahmen - Todeszahlen in München steigen deutlich

18.03 Uhr: Der Münchner Oberbürgermeister, Dieter Reiter, begrüßt die neuen Corona-Maßnahmen in Bayern: „Ich teile die Einschätzung von Ministerpräsident Söder, dass es Grund für einen vorsichtigen Optimismus gibt. Wir sind weiter in enger Abstimmung und haben auch die jetzt verkündeten Maßnahmen vorab besprochen. Die Menschen wollen zurecht wissen, wie der Pfad zurück in ein normales Leben aussehen wird. Die jetzt beschlossenen Lockerungen sind maßvoll und gut überlegt.“

Zudem dankte er den Münchnern, dass sie bislang durch Einhalten der Ausgangsbeschränkungen und Abstandsregeln maßgeblich zu dieser guten Entwicklung beigetragen haben. „Die Zahl der Neuinfizierten steigt zwar weiter, aber deutlich langsamer als zuvor.“

Die Lockerung der Ausgangsbeschränkung sei gerade für Menschen, die alleine leben sicher eine große Erleichterung. „Sie dürfen sich nun auch mit einer Person treffen, die nicht mit ihnen im selben Hausstand wohnt. Das ist wichtig, um der Einsamkeit wenigstens zeitweise entkommen zu können.“

Vor allem die Notbetreuung in Kindertageseinrichtungen, die es nun nicht mehr nur in München, sondern Bayernweit geben wird, lobte OB Reiter.

Außerdem begrüße er, dass kleine Geschäfte wieder öffnen dürften. „Für die Gastronomie und das Hotelgewerbe kann es leider zum jetzigen Zeitpunkt keine Entwarnung geben. Das trifft viele hart, das weiß ich, aber wir werden die Situation immer wieder neu bewerten und neue Regelungen treffen, sobald das vertretbar ist.“

Er teile auch die Skepsis von Ministerpräsident Söder, „dass es aus heutiger Sicht schwer vorstellbar ist, dass dasOktoberfest, als größtes Volksfest der Welt, dieses Jahr stattfinden wird. Mit dem Ministerpräsidenten habe ich vereinbart, dass wir dazu noch im April eine Entscheidung treffen werden.“

15.02 Uhr: Am heutigen Donnerstag wurden in München 107 neue Coronavirus-Fälle bestätigt. Die Gesamtzahl der Infizierten liegt damit bei 4.927. Inzwischen sind 78 Corona-bedingte Todesfälle in der Landeshauptstadt registriert. Elf neue Todesfälle innerhalb eines Tages sind gleichbedeutend mit dem größten Sprung seit Beginn der Erfassung seitens der Stadt München.

Corona: Was bedeuten Söders neue Ansagen für München?

12.10 Uhr: Das Coronavirus hat am Donnerstag (16. April) erneut das Kabinett beschäftigt. Ministerpräsident Markus Söder hat nach der Sitzung die Öffentlichkeit über den „bayerischen Sonderweg“ informiert. Was bedeutet das für Schulen, Geschäfte und Veranstaltungen? Hier können sie Söders wichtigste Ankündigungen nachlesen.

11.38 Uhr: Am gestrigen Mittwoch musste sich die Polizei erneut mit einigen uneinsichtigen Münchner auseinandersetzen. Drei Fälle fanden ihm Polizeibericht Erwähnung:

Fall 1: Gegen 19.20 Uhr wurden vier feiernde Personen (zwischen 27 und 39 Jahre alt) am Isarufer im Bereich der Wittelsbacherbrücke von einer Polizeistreife angetroffen. Das Quartett hatte Alkohol getrunken und reagierte äußerst uneinsichtig. Die Feiernden erhielten jeweils einen Platzverweis und wurden nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt.

Fall 2: Gegen 20.15 Uhr fielen sechs Personen (zwischen 20 und 26 Jahre alt) in einer Laimer Grünanlage auf. Sie saßen dort auf einer Decke, hörten Musik und tranken Alkohol. Platzverweise und Anzeigen in Bezug auf das Infektionsschutzgesetz waren die Folge.

Fall 3: Gegen 21.45 Uhr waren sechs Personen (zwischen 27 und 55 Jahre alt) vor und in einem Geschäft in Pasing zugange. Durch die geöffnete Ladentür konnte die zum Teil bereits stärker angetrunkene Gruppe beim Alkoholkonsum beobachtet werden. Eine Streife löste die Party auf und schickte die Beteiligten nach Hause. Entsprechende Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz folgen.

Münchner müssen sich auf komplizierte Corona-Regeln einstellen: „An geraden Kalendertagen nur ...“

11.29 Uhr: Ab Montag (20. April) haben Münchens Wertstoffhöfe wieder geöffnet. Für Autobesitzer sind allerdings ein paar Regeln zu beachten, die gar nicht so unkompliziert sind: „An geraden Kalendertagen nur Fahrzeuge, deren Kennzeichen auf eine gerade Ziffer enden. An ungeraden Kalendertagen nur Fahrzeuge, deren Kennzeichen auf einer ungeraden Ziffer auf enden.“

Bürger werden generell gebeten, nur bei „dringendem Entsorgungsbedarf“ zu kommen.

Ein paar Münchner haben nun festgestellt: Grillpartys mit Nachbarn gehen trotz Ausgangsbeschränkungen und ohne Regelverstöße*.

München: Corona-Krise stellt MVG vor gewaltige Probleme: Masken-Engpass hat schon jetzt Konsequenzen

10.02 Uhr: Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) will ihr Angebot im laufenden Jahr ausbauen. Mehr Busse und weitere Verbindungen bei U- und Trambahn sind geplant, insgesamt 30 Maßnahmen stehen auf der Agenda. Die Corona-Krise könnte nun einige Projekte ins Wanken bringen, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet.

Derzeit fehlen der MVG rund 80 Prozent der Fahrgäste - bei einem nur geringfügig reduzierten Fahrplanangebot. Ein Verlust in dreistelliger Millionenhöhe steht für das Jahr 2020 im Raum. Den Großteil der jährlichen Einnahmen machen Fahrgelder (Ticketverkäufe und Abos) aus. Mit dem Erlös sollten auch die fälligen Maßnahmen finanziert werden.

Eine weitere Baustelle: die Ausbildung der neuen MVG-Fahrer. Derzeit fällt der praktische Unterricht aufgrund der geltenden Abstandsregelung flach. Aktuell wartet man auf die Lieferung von Atemschutzmasken, um die Ausbildung fortsetzen zu können. Geplante Umstellungen auf mehreren U-Bahn-Linien mussten aufgrund des Engpasses bereits auf das Jahresende verschoben werden.

9.19 Uhr: „Große Feste sind unmöglich“, das machte Ministerpräsident Markus Söder im ZDF klar. Bedeutet dies das Aus für die Wiesn - oder wäre das Oktoberfest* mit Maskenpflicht denkbar? Ein Gedanke, der eine Wirte-Legende schaudern lässt.

8.19 Uhr: Wiesn-Hoffnung im zweiten Stock: Michael Mitschke (31) ist wegen Corona pessimistisch, was die Wiesn 2020 angeht – aber man wird ja wohl noch träumen dürfen… Deshalb hat er sich von seiner Freundin mit einem Schild in der Hand fotografieren lassen. Die Botschaft aus dem zweiten Stock in der Oetztaler Straße (Sendling): Bleibt zu Hause, ich will aufs Oktoberfest! „Wir dachten, es sei eine lustige Idee“, so der Ingenieur.

Dass das Foto in den sozialen Medien viral gehen würde, hätte er nicht gedacht. „Ich wollte einfach meinen Beitrag leisten“, sagt der Münchner. Seit seiner Jugend war Mitschke jedes Jahr auf der Wiesn. Dort hat er auch seine Freundin kennengelernt. „Es ist sehr schade, wenn es 2020 gar keine Wiesn gibt. Aber wenn es so kommt, dann freue ich mich eben auf nächstes Jahr!“

laf

München: Top-Event von Corona-Absage betroffen - Macher reagieren mit kuriosem Plan

7.57 Uhr: Auch die Macher eines beliebten Münchner Events sind von der Absage von Großveranstaltungen bis zum 31. August betroffen. Sie wollen nun eine kuriose Alternative präsentieren.

Update vom 16. April, 5.48 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sieht wegen der Corona-Pandemie das Oktoberfest in diesem Jahr in akuter Gefahr. „Ich bin sehr, sehr skeptisch und kann mir aus jetziger Sicht kaum vorstellen, dass eine solch große Veranstaltung überhaupt möglich ist zu dem Zeitpunkt“, sagte der CSU-Chef am Mittwochabend im Bayerischen Rundfunk.

Video: Oktoberfest 2020 wegen Corona-Pandemie vor Absage

Söder betonte, dass die finale Entscheidung aber noch nicht getroffen sei. In den kommenden beiden Wochen wolle er zusammen mit Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) darüber beraten und entscheiden. Grundsätzlich stehe das Volksfest aber „sicher“ auf der Kippe. „Es wäre zwar schade, aber aus jetziger Sicht eher unwahrscheinlich“, betonte er.

Am Mittwoch hatten in Berlin Bund und Länder beschlossen, Großveranstaltungen zunächst bis Ende August zu verbieten. Nach dem Zeitplan wäre die Wiesn - geplanter Start ist der 19. September - durchführbar. Allerdings sehen die Experten bis dahin zu wenig Zeit, um Medikamente und Impfungen zu entwickeln.

Coronavirus in München: Keine schrittweise Lockerung der Maßnahmen?

Update 21.21 Uhr: In München wird es vorerst nicht, wie in den meisten anderen deutschen Städten, ab dem 4. Mai zu schrittweisen Lockerungen der Corona-Maßnahmen kommen. Denn Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will in der Coronavirus-Pandemie erneut einen Sonderweg einschlagen. Während Kanzlerin Angela Merkel (CDU) empfiehlt, die Kontaktsperre in Deutschland ab dem 4. Mai schrittweise zu lockern, scheinen ähnliche Schritte für die in Bayern geltende, striktere Ausgangssperre zu diesem Zeitpunkt nicht in Betracht zu kommen. Söder wolle langsamer vorgehen als andere Länder, sagte er auf der Bundespressekonferenz mit der Kanzlerin am Mittwoch.

Unter anderem soll der normale Schulbetrieb erst ab 11. Mai schrittweise wieder beginnen und damit eine Woche später als von Bund und Ländern grundsätzlich vereinbart. Und: Ladenbesitzer müssen abwarten, welche Zeiträume für Lockerungen und welche Ladengrößen als Obergrenze das bayerische Kabinett an diesem Donnerstag beschließen wird.

Am Donnerstag will in Bayern das Kabinett die einzelnen Beschlüsse beraten und „prüfen“, wie Söder sagte. Bis dahin müssen sich auch die bayerischen Besitzer und Mitarbeiter von Geschäften mit ihrer Planung gedulden. Denn während in anderen Ländern Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern ab Montag wieder öffnen können - wenn auch unter Auflagen -, sagte Söder, er sei auch hier für einen anderen Zeitplan im Freistaat.

Unklar ist auch, ob die 800 Quadratmeter-Regelung in Bayern greift. Er halte das für „zu viel“, so Söder und kündigte mit Blick auf eine Kabinettssitzung an diesem Donnerstag an: „Wir überprüfen das“. Dem Vernehmen nach war Bayern in die Verhandlung mit einer Obergrenze von 400 Quadratmetern gegangen. Viele Läden müssten dann auch in der Landeshauptstadt länger geschlossen bleiben, als in den anderen Bundesländern.

Coronavirus in München: Zahl der Neu-Infizierten veröffentlicht

Der bayerische Handel hofft jedoch, nicht von der bundesweit geplanten Öffnung von Läden bis 800 Quadratmeter ab Montag ausgenommen zu werden. Er hoffe, dass dies hier nicht zeitversetzt geschehe, sagte der Geschäftsführer des Handelsverbands Bayern, Bernd Ohlmann. Man blicke nun mit Argusaugen auf die Kabinettssitzung am Donnerstag. Für den bayerischen Handel komme es auf jeden Tag an. Ohlmann sagte zudem, er hätte sich gewünscht, dass auch größere Geschäfte öffnen dürften. „Ein Geschäft mit 500 Quadratmetern kann genauso Schutz- und Hygienemaßnahmen einhalten, wie eines mit 3000 Quadratmetern.“ In Bayern sind laut Handelsverband schätzungsweise gut 80 Prozent der Geschäfte kleiner als 800 Quadratmeter.

Update, 16.18 Uhr: In München wurden am heutigen Mittwoch, 15. April (Stand 13.30 Uhr), 103 neue Corona-Fälle bestätigt. Damit wurden in der Landeshauptstadt bislang insgesamt 4.820 Infektionen gemeldet. In dieser Zahl enthalten sind 2.640 Personen, die bereits genesen sind, 590 Münchner COVID-19-Patienten, die insgesamt stationär im Krankenhaus aufgenommen werden mussten, sowie 67 Todesfälle.

Am Mittwoch vergangener Woche (8.4.) waren es 119 neue bestätigte Corona-Infektionen gewesen (gesamt 4.003). Am gestrigen Dienstag 102.

Update, 13.32 Uhr: Ein Jogger hat im Münchner Stadtteil Haidhausen einen Fußgänger attackiert. Als dieser sich beschwerte, startete der Angreifer eine „Corona-Attacke“.

Coronavirus in München: Party-Gesellschaft feiert mit Biertisch auf der Straße

Update vom 15. April, 12.22 Uhr: Am Dienstag, 14.04.2020 wurde der Münchner Polizei gegen 18.00 Uhr gemeldet, dass in München-Neuhausen mehrere Personen auf der Straße feiern würden. Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass auf dem Gehweg eine Biertischgarnitur aufgebaut war. Dort saßen insgesamt acht Personen (zwischen 24 und 53 Jahre alt) und feierten gemeinsam den 31. Geburtstag einer Beteiligten. Die Geburtstagsgesellschaft wurde nun aufgelöst. Alle Personen wurden wegen eines Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt.

Coronavirus: Irres Wiesn-Plakat mitten in München entdeckt - es dürfte die Meinungen spalten

Erstmeldung vom 15. April 2020

Harte Zeiten für München. Eigentlich sollte in wenigen Tagen das Frühlingsfest beginnen, auf dem tausende Menschen den Sommer mit literweise Bier aus Maßkrügen einläuten wollten. Die Theresienwiese steht heuer jedoch auf dem Trockenen - und wird als Test-Station für das Coronavirus verwendet. Dafür lassen es Münchner*Innen dieser Tage daheim „krachen“, was viele Bilder aus der Landeshauptstadt eindrucksvoll zeigen.

Coronavirus in München: Oktoberfest auf der Kippe - Wies‘n heuer für Einheimische?

Die gesamte Landeshauptstadt muss derzeit, wie der Rest Bayerns, Deutschland und der gesamten Welt, tapfer und geduldig sein. Die wohl alljährlich schwerste Geduldsprobe für viele, das Oktoberfest, dürfte in diesem Jahr jedoch aus mehreren Gründen eine Herausforderung werden. Nicht nur, da mancherlei Bierkönig*in die Tage nach dem letzten „Que serra“ zum Wiesnabschluss bis zum nächsten Anstich zählt, nein, in diesem Jahr könnte es im September auf der Theresienwiese gespenstisch still und leer bleiben - wie auch die Prognose eines renommierten Virologen vermuten lässt. Eine Idee, das Volksfest auf spezielle Art und Weise austragen zu lassen, wurde bereits heiß diskutiert.

Coronavirus in München: Unbekannter mit Mega-Plakat zum Oktoberfest

Unbekannte haben jetzt mit einem riesigen Plakat die Frage auf‘s Papier gebracht, die sich wohl viele stellen dürften: „Aba d‘Wiesn geht si zam, oda“, heißt es da - was so viel bedeutet wie „Trotz der Lage wird es doch wohl klappen, das Oktoberfest stattfinden zu lassen, oder?“

Das Portal „Mit Vergnügen München“ hatte das Bild auf Instagram geposted. Mit den Worten „ Vorhin erst aufgeschnappt: "Sechs Millionen Menschen, die aus schlecht gespülten Maßkrügen saufen? Schwierig." - Dann wohl eher die Message in rot!,“ deutet das Portal auf das Plakat hin, was beim genaueren Hinsehen eine ursprüngliche, schwer erkennbare Botschaft hat: „(...) Danke allen Helfern, München hält zam!“

Wie man die Oktoberfest Botschaft in diesem Kontext dann zu interpretieren hat, bleibt wohl jedem selbst überlassen.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.