Münchner CSU mit kuriosem Vorschlag: Parkhaus soll ÜBER der A9 gebaut werden

Stuttgart als Vorbild

Der CSU-Bürgermeister Manuel Pretzl will ein Parkhaus über der A9 bauen. Damit soll auch der Parksuchverkehr verringert werden.

Der Autoverkehr bleibt laut Bürgermeister Pretzl auch in Zukunft Bestandteil einer Großstadt wie München.

Deshalb plant er ein Parkhaus über der A9 ähnlich wie in Stuttgart.

Damit soll auch der Parksuchverkehr verringert werden.

München - Parken über der Autobahn: Was in Stuttgart funktioniert, könnte doch auch in München klappen. Die CSU hat am Freitag die Verwaltung mit einer Prüfung beauftragt. Ziel ist es, an der Autobahn A9 einen Standort im Bereich Parkstadt Schwabing/Alte Heide zu finden. Bei dem Projekt sei es zudem sinnvoll, auch private Investorenmodelle einzubeziehen.

Bürgermeister Manuel Pretzl: „Sind auf schlaue und innovative Lösungen angewiesen“

Bürgermeister Manuel Pretzl (CSU) sagte am Freitag: „Gute Politik orientiert sich an der Realität, nicht an Luftschlössern. Der Autoverkehr wird auch in Zukunft Bestandteil einer Großstadt wie München sein. Unser Ziel muss es sein, ihn möglichst effizient und umweltschonend zu kanalisieren.“ Gerade der Parksuchverkehr sei eine große und unnötige Belastung – sowohl für die Umwelt, als auch für die Anwohner. Strategisch richtig platzierte Parkhäuser könnten dazu beitragen, diesen Parksuchverkehr drastisch zu reduzieren. „Da der Platz in München begrenzt ist, sind wir dabei auf schlaue und innovative Lösungen angewiesen. Die Überbauung der A9 ist eine solche innovative Idee, die ich sehr begrüße.“

Die Stickstoffwerte sinken zwar tendenziell in München, an manchen Stellen, wie dem Hauptbahnhof sind die Werte aber im roten Bereich.

CSU-Stadträtin Wiepcke will „Parksuchverkehr aus den Wohnvierteln bekommen“

CSU-Stadträtin Dorothea Wiepcke sagte: „In der Realität können manche Menschen einfach nicht aufs Auto verzichten. Um diesen Parksuchverkehr aus den Wohnvierteln zu bekommen, wollen wir den vorhanden Raum optimal nutzen und, ähnlich wie das Messe-Parkhaus in Stuttgart, die Autobahn überbauen.“

Eine rot-rot-grüne Mehrheit hat heute im #Stadtrat die Abschaffung aller Anliefermöglichkeiten in der #Fraunhoferstraße beschlossen. Damit sind alteingesessene Familienunternehmen in ihrer Existenz bedroht. (1/3) — Manuel Pretzl (@manuel_pretzl) June 26, 2019

