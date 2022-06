Russn-Maß: Getränkename keine Diskriminierung

Debatte um Russn-Maß: Müssen Münchner wegen Ukraine-Krieg darauf verzichten?

Von: Claudia Schuri

Teilen

Die Russn-Mass löste in München wegen des Ukraine-Kriegs eine Debatte aus. © Peter Kneffel/dpa

Ist die Russn-Maß in Zeiten des Ukraine-Kriegs noch salonfähig? In München wird eine Debatte um das Mischgetränk aus Weißbier und Limo geführt.

München – Das Getränk hat in bayerischen Biergärten Tradition wie Obzada oder Wurstsalat: Besonders an heißen Tagen bestellt der Münchner gerne eine Russn-Maß. Doch: Was hat das Schmankerl mit Russland zu tun? Und müssen die Gäste in Zeiten des Angriffskrieges auf die Ukraine darauf verzichten? Zunächst einmal: Nein, das Bier für den „Russn“ stammt nicht aus Russland – und wird weiterhin in den Lokalen angeboten.

Russn-Maß: Münchner Wirte wollen das Getränk weiterhin ausschenken

„Am Anfang hat es bei den Kunden noch ein paar Scherze darüber gegeben“, sagt Lukas Spendler, Wirt in der Hirschau. „Aber mittlerweile hat es sich wieder normalisiert.“ Denn mit dem Krieg habe das Mischgetränk aus Weißbier und Zitronenlimonade nichts zu tun – „und es gehört einfach dazu“, findet er. So sieht es auch Christian Schottenhamel vom Nockherberg. „Das Bier und der Name haben ja eine ältere Tradition als der Krieg“, sagt er. Probleme oder Streit wegen des Namens gab es bei ihm noch nicht.

Auch Hofbräukeller-Chefin Silja Schrank-Steinberg ist entspannt. „Bei uns gab es weder Nachfragen noch Beschwerden deshalb“, betont sie. Gregor Lemke, Wirt beim Augustiner Klosterwirt und Sprecher der Münchner Innenstadtwirte, erklärt ebenfalls: „Es ist nicht bemerkbar, dass das Getränk weniger oder mehr verkauft wird.“ Manchmal gebe es einen kleinen Spruch – mehr aber nicht. „Der Russ’ ist eine alte Münchner Tradition“, findet er. „Er wird noch immer gerne genossen und ist ein wunderbares Sommergetränk.“



Ähnlich ist die Situation bei den meisten Münchner Gastgebern. Die Nachfrage und der Umgang mit dem Getränk habe sich seit dem Krieg nicht verändert, berichtet Karolina Wojdyla, Sprecherin beim Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband Dehoga. „Das Getränk wird nach wie vor bestellt, zumal der Ursprung wahrscheinlich auch nicht mit den Russen an sich zu tun haben soll.“



Russn-Maß: Getränkename keine Diskriminierung

Prinzipiell könnten Namen, die sich auf Nationalitäten beziehen, „natürlich problematisch sein“, wie ein Sprecher von „Before“, der Beratungsstelle für Betroffene von rechter und gruppenbezogener menschenfeindlicher Gewalt und Diskriminierung in München, erklärt. „Das Risiko gibt es schon“, sagt er. „Zu dem Getränk hatten wir aber bisher noch keine Anfragen.“

Auch bei Micky Wenngatz von der Organisation „München ist bunt“ war es noch kein Thema: „Bei uns hat sich noch niemand gemeldet, der es als Diskriminierung empfunden hat“, berichtet sie. Ukrainerin Daria Onyshchenko, eine der Organisatoren der Ukraine-Demos in München, sieht die Sache ebenfalls locker. „Ich habe bis jetzt noch keine Beschwerden gehört“, sagt sie und betont: „Wir sind auch nicht für eine Diskriminierung des russischen Volkes.“



Russn-Mass: Der Ursprung des beliebten Mischgetränks

Doch woher kommt denn nun die Russn-Mass? Hier gibt es laut dem Bayerischen Brauerbund verschiedene Theorien. Die gebräuchlichste besagt, dass sie im Zuge der Revolution im Jahr 1918 entstanden ist. Nach dem Ersten Weltkrieg trafen sich die kommunistischen Anhänger einer Räterepublik im Münchner Mathäser-Keller – und mischten das Weißbier mit klarer Zitronenlimonade. Ob es ihnen ausgegangen war oder ob verhindert werden sollte, dass die Teilnehmer zu viel Alkoholkonsum trinken, sei unklar. Auf jeden Fall wurden im Münchner Volksmund die Befürworter einer Räterepublik als „Russn“ bezeichnet – und womöglich der Begriff für deren Lieblingsgetränk übernommen.



Eine weitere Erklärung ist, dass während der Inflation in den Jahren 1919 bis 1923 aufgrund des Rohstoffmangels schwächere Biere gebraut werden mussten. Dies gelang bei obergärigen Bieren besser, deshalb gab es vornehmlich Weißbier - und das wurde zum Ausschank mit Zitronenlimo gestreckt. Weil russische Arbeiter das süße Getränk gerne mochten, sei es zu seinem Namen gekommen. Einer dritten Theorie zufolge könnte das Mischgetränk ursprünglich „Riesen-Mass“ geheißen haben, weil das Weißbier bei der Mischung aufschäumte und deshalb „riesig“ aussah. Daraus könnte dann während der NS-Zeit die „Russ’n-Mass“ geworden sein.