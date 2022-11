Die Angst vor dem Blackout wächst: Krisen-Expertin erklärt Münchnern, wie sie jetzt vorsorgen können

Von: Phillip Plesch

Was passiert, wenn tagelang der Strom ausfällt? Mit diesem Fall, einem Blackout, beschäftigen sich Städte und Gemeinden. Eine Expertin gibt Tipps, wie man vorsorgen kann.

München - Es ist ein wahres Horror-Szenario: Der Strom fällt aus, nichts geht mehr. Die Versorgung wird lahmgelegt, Infrastruktur, Kommunikation, Verkehr – alles Fehlanzeige. Dauert der Stromausfall länger als zwölf Stunden und betrifft er ein ganzes Land, Teile Europas oder gar den gesamten Kontinent, spricht man von einem Blackout. Die Stadt bereitet sich auf eine solche Situation vor – und das kann auch jeder Münchner tun. Krisenmanagerin Sandra Kreitner verrät, wie.

„Das ist ganz einfach. Wichtig ist, dass man sich Lebensmittel, Wasser und persönliche Medikamente für zehn bis 14 Tage zulegt – je nach Personengruppe“, sagt die 39-Jährige aus dem Landkreis Weilheim-Schongau. Dazu gebe es im Netz auch diverse Checklisten. Die Expertin beruhigt, man habe noch genug Zeit. „Wichtig ist, dass man anfängt, sich einen Vorrat anzulegen und Schritt für Schritt vorgeht.“ Zum Beispiel: Bei jedem Einkauf ein bisschen was mitnehmen. Dazu sind ein batteriebetriebenes Radiogerät, Leuchtmittel mit Batterien und gegebenenfalls ein Campingkocher sinnvoll. Kerzen sollte man nur in Gläsern verwenden, rät die Krisenmanagerin.

Blackouts in Bayern sind extrem unwahrscheinlich

Entgegen anderslautenden Drohszenarien, die gerne von verschiedenen Politikern platziert werden, ist die Blackout-Gefahr in Bayern sehr gering. Möglich sind Teilabschaltungen bei hoher Netzbelastung, die in der Regel vorher angekündigt werden. Für einen echten Blackout, der totale Stromausfall im ganzen Land über 12 Stunden oder gar Tage, müsste schon viel schiefgehen. Die gesammelte Einschätzung unseres Experten zur Blackout-Gefahr in Bayern lesen Sie hier.