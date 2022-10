Scholz-Besuch in München: OB Reiter sieht Hausaufgaben für den Kanzler - „Ganz oben auf der Liste“

Von: Klaus Vick

Kennen sich: OB Dieter Reiter (re.) und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz im Juli 2021 in München. © Sven Hoppe/dpa

Der Bundeskanzler kommt: Im Vorfeld des Besuchs von Olaf Scholz spricht Münchens OB Dieter Reiter über seine Erwartungen.

München - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stattet München am Samstag einen Besuch ab. Der Kanzler hält zunächst beim Landesparteitag der bayerischen Sozialdemokraten in den Eisbach Studios eine Rede. Danach besichtigt er ein städtisches Wohnbauprojekt. Dabei trifft Scholz auch auf OB Dieter Reiter (SPD) und die Chefin des Mietervereins München, Beatrix Zurek (SPD). Wir haben vor dem Besuch mit dem OB über seine Hausaufgaben für den Kanzler gesprochen.

Herr Reiter, mitten im Krisenmanagement findet Kanzler Scholz am Samstag den Weg nach München. Wie kam der Besuch zustande?



Der Bundeskanzler hat uns gebeten, eine Besichtigung der Plus-Energy-Häuser in Sendling zu ermöglichen. Gerade in Zeiten hoher Energiekosten schien ihm ein solches Projekt, das die Stadt bereits vor zehn Jahren fertiggestellt hat und in dem wir sozialen Wohnungsbau mit Energieeffizienz erfolgreich kombiniert haben, interessant.



Werden Sie Gelegenheit finden, unter vier Augen mit dem Kanzler zu sprechen?



Das hängt natürlich vom Zeitplan des Bundeskanzlers ab. Ich gehe aber davon aus, dass Zeit für ein Gespräch unter vier Augen sein wird, so wie auch bei seinen vergangenen Besuchen in München.



Zwei Koalitionspartner? „Ich beneide den Bundeskanzler nicht“

Was werden Sie ihm mit auf den Weg geben, welche Probleme dringend gelöst werden müssen, um einer Stadt wie München weiterzuhelfen?



Den Fokus der Bundesregierung, deutlich mehr bezahlbare Wohnungen auf den Weg zu bringen, begrüße ich natürlich. Was wir aber mindestens ebenso dringend brauchen, ist ein noch besserer Mieterschutz. Hierzu gehört unter anderem die bereits angestoßene Gesetzesänderung zum Vorkaufsrecht, damit die Wohnungen, die in München bezahlbar sind, bezahlbar bleiben. Ein wichtiges Thema in der Großstadt ist auch der Ausbau des ÖPNV. Hier sind wir dringend auf finanzielle Unterstützung durch Bundesmittel angewiesen, sonst lassen sich zukunftsweisende Großprojekte im U-Bahn-Bau nicht realisieren. Und nicht zuletzt zeigt die Situation unserer öffentlichen Krankenhäuser, die die Notfallversorgung abdecken, wie wichtig eine Reform des Gesundheitswesens wäre, bundesweit. Die Pandemie hat die großen Schwächen des Systems überdeutlich gemacht. Wir überfordern unsere Pflegekräfte und das gesamte Klinikpersonal.



Wie wäre die Prioritätenliste bei Ihrem Hausaufgabenkatalog an den Kanzler?



Die beiden Themenbereiche bezahlbare Wohnungen und besserer Mieterschutz sowie mehr Geld für den Öffentlichen Personennahverkehr sind für München eklatant wichtig. Und zudem eine grundsätzliche Reform unseres Gesundheitswesens. Diese Themen stehen ganz oben auf meiner Liste.



Wie erledigt Olaf Scholz seinen Job bisher?



Schon mit einem Koalitionspartner, wie hier im Münchner Stadtrat, ist es nicht immer ganz einfach zu regieren. Insofern beneide ich den Bundeskanzler nicht, Kompromisse mit zwei Koalitionspartnern finden zu müssen, deren Ansichten oft nicht unterschiedlicher sein könnten. Das wäre schon in normalen Regierungszeiten nicht einfach, aber in einer Situation, in der sich mehrere existenzielle Krisen überlagern – der Krieg Russlands gegen die Ukraine, die daraus resultierende Energiekrise und dazu noch immer die Corona-Pandemie. Ein denkbar schwieriger Start für eine neue Bundesregierung und eine Situation, die vor allem schnelle Entscheidungen erfordert. Und die sind in einer Ampelregierung schwieriger zu treffen als zwischen zwei Partnern.



Interview: Klaus Vick

