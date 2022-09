Hilferuf gegen Wohnungsnot: Münchner sollen zum Semesterstart Zimmer für Studenten anbieten

Von: Sascha Karowski

Das Semester steht vor der Tür: Studenten entspannen vor der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München. © imago stock&people

Das neue Semester kommt - doch Wohnungen gibt es viel zu wenige in München. OB Dieter Reiter, Christian Bernreiter und Markus Blume überraschen mit einem besonderen Appell.

München - Wissenschaftsminister Markus Blume, Bauminister Christian Bernreiter (beide CSU) und OB Dieter Reiter (SPD) suchen nach Wohnungen – nicht für eine originelle Dreier-WG – sondern für Studenten. Denn jedes Jahr vor dem Beginn des Semesters im Herbst drängen viele junge Menschen in die Hörsäle – und auf den Wohnungsmarkt. Dort ist die Lage bekanntlich angespannt. Gerade für Studenten, von denen viele mit jedem Euro rechnen müssen, sind Wohnungen auf dem freien Markt kaum erschwinglich.

München: „Helfen Sie den jungen Leuten bei ihrem Einstieg in einen neuen, wichtigen Lebensabschnitt“

In einem gemeinsam verfassten Appell bitten die drei Politiker daher die Münchner um Hilfe: „Helfen Sie den jungen Leuten bei ihrem Einstieg in einen neuen, wichtigen Lebensabschnitt und bieten Sie ihnen ein bezahlbares Dach über dem Kopf“, heißt es in einem entsprechenden Schreiben. Jedes Zimmer könne helfen, selbst wenn es nur für ein oder zwei Semester sei. Wer ein Zimmer übrig hat, erhält beispielsweise beim Studentenwerk Hilfe, Telefon: 089/381 96 12 49 oder E-Mail: pzv@stwm.de. Der Seniorentreff Neuhausen vermittelt zudem Studenten an Senioren, die ein Zimmer gegen Hilfe im Haushalt anbieten (Tel.: 089/13 92 84 19 20; E-Mail: wfh@seniorentreff-neuhausen.de).



Bei dem Appell der Politiker mag nun den ein oder anderen verärgern, dass ausgerechnet Minister Blume die Münchner um Mithilfe bittet. Schließlich stehen in der Münchner Studentenstadt mehr als 1000 Appartements leer. Grund: Nach einem Brand im Februar 2021 streiten sich Studentenwerk und Staatsregierung, wer die Sanierung bezahlen muss. ska

