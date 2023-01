Servus, wir sind die Ersten: Das sind die Münchner Neujahrsbabys

Von: Regina Mittermeier

Teilen

Stephanie und An­dreas freuen sich riesig über die Geburt des kleinen Ludwig. © LMU-Klinikum

Sie werden ihr ganzes Leben lang immer etwas ganz Besonderes empfinden, wenn ihr Geburtstag zu feiern ist: Drei Neujahrsbabys kamen in München zur Welt.

München - Viele Münchner konnten das neue Jahr kaum abwarten – zumindest wurde überall in der Stadt schon weit vor Mitternacht ordentlich geböllert und geschossen. Und auch der kleine Ludwig wollte nichts wie raus: Er hat am Sonntag um 0.36 Uhr das Licht der Welt erblickt. Damit ist er das Münchner Neujahrsbaby 2023.

München: Als Ludwig zur Welt kam, wurde draußen noch heftig geböllert

„Alles ging recht schnell“, erinnert sich Mama Stephanie Widmann. „Das Feuerwerk draußen war in vollem Gange – aber ich habe davon nur ein bisserl was mitbekommen“, erzählt sie und lacht. Ludwig ist 56 Zentimeter groß und 4170 Gramm schwer. Auch sein Brüderchen Alfons (2) kam im Krankenhaus Großhadern auf die Welt. Denn Mama Stephanie vertraut den Ärzten im LMU-Klinikum. Sie wurde dort selbst schon wegen ihres Herzfehlers behandelt. Zum Glück ist der kleine Ludwig wohlauf – darüber sind Mama Stephanie und Papa Andreas sehr froh. Bald darf die Mama mit ihrem Ludwig heim nach Markt Indersdorf im Landkreis Dachau.



Miriam Bishop und Söhnchen Julian sind wohlauf. © Privat

Wenige Stunden nach Ludwig kam Julian auf die Welt, nämlich um 4.06 Uhr in der München Klinik Schwabing. Es war eine anstrengende Nacht für ihn und seine Mama Miriam Bishop. „Ich lag mehr als 24 Stunden in den Wehen – aber es hat sich gelohnt“, erzählt die frischgebackene Mutter. Julian ist 52 Zentimeter groß, wiegt 3210 Gramm und ist das erste Kind von Miriam und ihrem Mann Jamie.

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.



Sledjana Dragic hat Uros am Neujahrsmorgen im Helios Klinikum München West geboren. © Michaela Rehle

Sledjana Dragic hat im Helios Klinikum München West um 8.28 Uhr den kleinen Uros zur Welt gebracht. Der Bub wiegt 4080 Gramm bei einer Größe von 56 Zentimetern. Papa Dejan und Brüderchen Dusan (1) konnten es kaum abwarten, denn eigentlich sollte Uros an Heiligabend kommen. Nun ist er kein Christkindl, sondern ein Neujahrsbaby geworden – so oder so hat er die Herzen seiner Eltern im Sturm erobert. „In der Sekunde, in der wir ihn sahen, hat er unserem Leben einen neuen Sinn gegeben“, sagt Mama Sledjana.



Was für drei süße Wuzerln zum Start ins neue Jahr!