Münchner Eigentum wird zur Geld-Falle: Stress mit den Steuern - „Am Ende bleibt nur der Verkauf“

Von: Andreas Thieme

Gisela Aeckerlein vor ihrem Münchner Eigentums-Haus. © b. a./Sigi Jantz

Im fünften Teil unserer Serie „Ihr gutes Recht“ geht es um die Erbschaftssteuer und wie Münchner ihr Eigentum vererben sollen. Münchner Topanwälte geben ihren Rat.

München - Gisela Aeckerlein (82) ist eine Frohnatur. Beim Treffen mit unserem Reporter lacht sie viel und ist geistig topfit. Doch wenn es um das Thema Erbschaftssteuer geht, ist die Seniorin frustriert. „Den Menschen werden diese staatlichen Regelungen nicht gerecht“, sagt Aerckerlein.



München: Quadratmeterpreise stiegen um das Siebenfache in 16 Jahren

Im Jahr 2006 erbte sie ein Mehrfamilienhaus an der Auenstraße 27. Der Verkehrswert damals: rund eine Million Euro. Ihren Bruder zahlte die Rentnerin aus, um Eigentümerin zu werden, „dafür fielen 170.000 Euro an“. Doch seither ist München immer dichter besiedelt – und der Bodenrichtwert immens gestiegen. Lag er im Jahr 2006 noch bei 2000 Euro pro Quadratmeter, waren es im Fall von Gisela Aeckerlein 2018 dann schon 10.500 Euro pro Quadratmeter.

2020 stieg der Wert auf 12.500 und heuer sogar auf 15.600 Euro pro Quadratmeter. Eine Steigerung um mehr als das Siebenfache in 16 Jahren! „Jetzt bin ich mehrfache Millionärin – aber nur auf dem Papier“, sagt Aeckerlein lachend. Denn an einen Verkauf denkt die Münchnerin gar nicht. Sie wünscht sich, das Haus im Familienbesitz zu halten. Doch das wird schwierig – wegen der Erbschaftssteuer.

München: Beim Vererben fallen hohe Steuern an

Rund ein Fünftel des aktuellen Verkehrswertes werden fällig, falls Aeckerleins Tochter nach ihrem Tod einmal Eigentümerin des Hauses werden möchte. „Sie müsste also mehr als eine Million Euro zahlen“, sagt die Seniorin – und ist schockiert. Denn selbst, wenn sie alle Mieteinnahmen addiert: „Auch innerhalb von zehn Jahren könnte meine Tochter die Steuerschuld damit nicht begleichen.“

Aktuell lebt die Tochter mit ihrem Mann und den Kindern selbst in dem Haus – sie ist schon dort aufgewachsen. Einen sogenannten Nießbrauch hat sie mit ihrer Mutter bereits vereinbart: Gisela Aeckerlein behält das Nutzungsrecht der Immobilie, im Gegenzug wurde eine erste Schenkung vereinbart. Doch die gesamte Übertragung wird schwierig. „Die Steuer macht uns das kaum möglich.“

München: Aufteilung in mehrere Wohnungen als Lösung

Was raten Experten? „Zum Beispiel eine Aufteilung des Hauses in mehrere Eigentumswohnungen“, sagt Rudolf Stürzer von Haus und Grund München. Verkauft ein Eigentümer eine oder mehrere Wohnungen, könnte die Steuerlast der Erben aufgefangen werden. „Das möchte ich eher nicht“, sagt Gisela Aeckerlein. Sie habe sich über Jahrzehnte eine tolle Hausgemeinschaft aufgebaut. „Es ist schwer vorstellbar, das aufzuteilen. Bisher sind meine Mieter eher gestorben als ausgezogen“, betont sie und lacht. Teils jahrzehntelang blieben die Mieter ihr treu, einige wurden sogar über 90 Jahre alt.

1899 wurde das Haus gebaut, 1921 kaufte es der Großvater. „Im vierten Erbgang geht jetzt alles schief“, sagt Aeckerlein. „Das macht mich wütend.“ Selbst wenn sie verkaufen würde: „Für den Preis kriegt man dann keine adäquate Immobilie.“

Münchner Eigentümerin: „Am Ende bleibt nur der Verkauf“

Was die Seniorin besonders ärgert: „Es ist kein Ende der Immobilien-Blase in Sicht.“ Nebenan an der Arndtstraße wurden kürzlich Wohnungen fertiggestellt, die pro Quadratmeter 25.000 Euro kosten sollen. „Und das im Erhaltungssatzungsgebiet.“ Nur neun Euro Miete pro Quadratmeter verlangt Gisela Aeckerlein. 2019 hatte sie zuletzt um die gesetzlichen 15 Prozent erhöht. „Das holt den Anstieg des Bodenrichtwertes aber niemals ein.“ Faire Vermieter seien am Ende oft die Verlierer – und München verliert die Münchner als Eigentümer. „Am Ende bleibt uns wohl nur der Verkauf.“ - thi

