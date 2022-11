So fährt München in die Eiszeit: Schlittschuh-Spaß soll trotz Energiekrise stattfinden

Von: Julian Limmer

Der Eiszauber am Stachus wird wieder auf echtem Eis stattfinden, nicht auf Plastik. © Sigi Jantz

Verbraucher sind aufgerufen, Energie zu sparen, wo es geht. Passt es da noch, dass Flächen für den Eislauf-Spaß betrieben werden? Der Betreiber des Eiszaubers am Stachus sagt Ja und kündigt an, Energie zu sparen.

München ist wieder heiß aufs Eis. Die Schlittschuh-Saison startet – im Eissportzentrum Ost etwa am morgigen Dienstag und im Prinzregentenstadion (trotz Brandschäden) am 1. Dezember. Im Olympia-Eissportzentrum kann man bereits jetzt laufen. Und auch der Eiszauber findet wieder am Stachus statt: vom 18. November bis 15. Januar – und zwar wieder mit echtem Eis. Das war zuvor heiß diskutiert worden.

München: Betreiber lehnt Kunststoff-Eisbahn am Stachus ab

Denn in Zeiten der Energiekrise wirft natürlich auch der wochenlange Betrieb einer Eisbahn unter freiem Himmel Fragen auf. Im Bezirksausschuss Altstadt-Lehel war daher über eine Kunststoff-Eisbahn am Stachus diskutiert worden. Doch Betreiber Sigi Able lehnt das ab. Aus seiner Sicht sei die Ökobilanz solcher Bahnen nicht besser als bei herkömmlichem Eis. Schließlich müsste der Kunststoff unter erheblichem Einsatz von Erdöl und Energie hergestellt werden. Der Betrieb wiederum verschleiße die Platten relativ schnell. Zudem entstünde Mikroplastik durch den Abrieb, und die Unfallgefahr sei höher.

„Wir nehmen das Thema Klimaschutz und Energieeinsparung ernst“, sagte Able der tz. So setze der Eiszauber auf Ökostrom, und zum ersten Mal habe man den Boden der Eisbahn gedämmt. „Damit wollen wir bis zu 35 Prozent Energie einsparen.“ Zudem will Able mit CO2-Zertifikaten die Emissionen kompensieren.

Außerdem: Weil der Eiszauber heuer seinen 20. Geburtstag feiert, will Able 10 000 Euro für eine Einrichtung im Stadtbezirk spenden. Das Geld könnte in Spielgeräte investiert werden. Unabhängig davon will der Gastronom zudem fünf Schulklassen und fünf Kindergärten aus dem Viertel die kostenlose Teilnahme ermöglichen. Überdies werde er 50 bis 60 Senioren zum Essen einladen. khi, lim