Traditioneller Christkindlmarkt fällt erneut ins Wasser: China-Turm wird renoviert

Von: Julian Limmer

Die Renovierungsarbeiten am Dach des China-Turms sind im vollen Gange. © Marcus Schlaf

Weil das Wahrzeichen im Englischen Garten renoviert wird, fällt erneut eine Münchner Tradition ins Wasser: Zum dritten Mal in Folge gibt es keinen Christkindlmarkt unterm Turm.

München - Lichterketten, Holzbuden und Glühweinstände rund um den winterlichen Chinesischen Turm – all diesen Adventszauber wird es heuer wieder nicht geben. Der idyllische Weihnachtsmarkt im Englischen Garten in München fällt zum dritten Mal in Folge aus. Schuld sind aber nicht Corona oder die Energiekrise, sondern Renovierungsarbeiten rund um den China-Turm.

München: Christkindlmarkt im Englischen Garten fällt erneut ins Wasser

Die Standbetreiber seien bereits über die Absage informiert worden, teilt der Veranstalter mit. Die Renovierung ist in vollem Gang: Seit zwei Wochen ragt ein rund 20 Meter hohes Gerüst hinter den Köpfen der Biergartenbesucher hervor. Auf dem Dach der Holzkonstruktion werkeln Handwerker. „Auch das ist wichtig: Die Pflege ‚unserer‘ Pagode!“, schrieben die Biergarten-Betreiber kürzlich im Internet.

So sah der Weihnachtsmarkt am China-Turm aus. (Archivfoto) © Heinz Gebhardt

Derzeit werden die Dachschindeln des fünfstöckigen Bauwerks neu eingedeckt, teilt die Bayerische Schlösserverwaltung mit. Die bisherigen Schindeln seien ziemlich in die Jahre gekommen, seit knapp 30 Jahren wurden sie nicht mehr erneuert. Die neuen Schindeln sind wie bisher aus Zedernholz – dieses Material sei für die Dachschrägen des 25 Meter hohen Turms am besten geeignet. Auch an der Eisbachwelle im Englischen Garten ist aktuell nichts los, dafür toben sich Bagger in der Isar aus.

Renovierungsarbeiten am China-Turm sollen bis Weihnachten erledigt sein

Auch die vielen Goldglocken, die an dem Bauwerk hängen, werden aufgehübscht. Bis Weihnachten sollen die Arbeiten am Dach erledigt sein – „soweit das Wetter ein kontinuierliches Arbeiten zulässt“, so die Schlösserverwaltung. Die Maßnahme soll 190.000 Euro kosten. Daneben werden weitere Renovierungsarbeiten rund um den Chinesischen Turm stattfinden, vor allem Grabungen für neue Wasserleitungen im Biergartenbereich, die sich bis ins nächste Jahr ziehen werden. Gesamtkosten: 1,2 Millionen Euro.

Aktuell umgibt den China-Turm ein Baugerüst. © Marcus Schlaf

Übrigens: Die ausklingende Biergartensaison ist durch die Renovierung nicht beeinträchtigt. Solange das Wetter mitspielt, kann man an einem der rund 7.000 Biertischplätze immer noch eine Mass genießen – ein Trost für den ausbleibenden Christkindlmarkt. (lim)

Weihnachtsmärkte in der Stadt Anders als am China-Turm kehrt an vielen Münchner Plätzen dieses Jahr wieder Weihnachtsstimmung ein – wenn auch reduziert: Die Weihnachtsmärkte am Marienplatz, in Haidhausen, Neuhausen und der Residenz finden alle statt, auch den Märchenbazar im Olympiapark wird es geben. Wegen der Energiekrise dimmen einige Märkte ihre Lichter, schalten schon früher ab oder verzichten auf Shows. Der mittelalterliche Weihnachtsmarkt am Wittelsbacherplatz wird sein Angebot an Ständen verkleinern. Auch den Eiszauber, die Schlittschuhbahn am Stachus, wird es nach der Corona-Pause heuer wieder geben. Die Christkindl-Tram fällt heuer allerdings wieder aus – wegen Corona.

