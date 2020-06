Horror im Englischen Garten: Joggerin wird brutal bedrängt - nur kurze Zeit später folgt der nächste Notruf

Gleich zwei Frauen wurden in München im Englischen Garten Opfer von furchtbaren Angriffen. (Symbolbild)

Münchner zeigen Zivilcourage

von Lucas Sauter-Orengo schließen

Im Englischen Garten in München wurden zwei Frauen beim Joggen Opfer von sexueller Nötigung. Durch die Zivilcourage von einer Gruppe Münchner konnte der Täter gestoppt werden.

In München wurden zwei Münchnerinnen Opfer von Angriffen sexueller Nötigung.

Die beiden Joggerinen waren im Englischen Garten unterwegs, als es zu den Taten kam.

Nur durch die Zivilcourage von einer Gruppe Münchnern konnte der Täter gestoppt werden.

München - Gleich zwei Angriffe auf Frauen im Englischen Garten ereigneten sich am Montag (8. Juni) gegen 19.30 Uhr. Zwei Joggerinnen wurden Opfer von sexueller Nötigung, als sie im Münchner Park Sport trieben. Durch den couragierten Einsatz weiterer Jogger konnte der Täter schließlich in die Hände der Polizei übergeben werden.

München: Sexuelle Nötigung im Englischen Garten - Zivilcourage stoppt Täter

Wie die Polizei berichtet ereigneten sich die Taten am Montag (8. Juni) im Englischen Garten. Eine 25-jährige Münchnerin verständigte den Notruf der Polizei, da sie im Englischen Garten von einem unbekannten Mann umklammert worden sei, als sie dort joggte. Dabei soll er vulgäre Geräusche von sich gegeben haben. Sie schlug um sich, konnte sich dadurch von ihm lösen und wegrennen. Sofort starteten zehn Streifenwagen mit der Fahndung, dann kam es zum zweiten Vorfall - auch im Englischen Garten.

München: Zwei Fälle sexueller Nötigung im Englischen Garten - Täter flüchtet zunächst

Eine 43-jährige Münchnerin wurde ebenfalls beim Joggen von einem Mann von hinten gepackt und zu Boden gerissen. Er legte sich anschließend auf sie, woraufhin einige andere Jogger auf die Situation aufmerksam wurden. Der Mann ließ von der 43-Jährigen ab und flüchtete. Die Jogger (vier Münchner im Alter von 31 bis 39) schritten beherzt ein und verfolgten den Mann. Durch diese vorbildliche Zivilcourage konnten sie ihn einholen und festhalten. Es handelte sich um einen 39-jährigen Mann, den sie anschließend an die Polizei übergaben.

München: Sexuelle Nötigung beim Joggen - Couragierte Münchner stellen sich Täter

Die beiden Münchnerinnen, 25 und 43 Jahre alt, wurden bei den Angriffen nicht verletzt. Der 39-Jährige wird im Laufe des heutigen Tages dem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 15.

