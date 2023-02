Explosion auf Baustelle in München - Bauarbeiter schwer verletzt

Von: Lucas Sauter-Orengo

Auf einer Baustelle in München kam es zu einer Explosion in einem Container. © Feuerwehr München

Auf einer Münchner Baustelle wurde ein Bauarbeiter schwer verletzt, nachdem es zu einer Explosion in einem Container gekommen war.

München - Schreckmoment in Berg am Laim: Am Montagmorgen, den 13. Februar, kam es auf einer Baustelle in der Levelingstraße in Laim zu einer Explosion in einem Container. Ein Bauarbeiter wurde dabei schwer verletzt. Wie die Feuerwehr mitteilt, hatten sich die Gase in einem Lösungsmittelbehälter aus noch ungeklärter Ursache entzündet, was zu der Explosion geführt hatte. Der 34-jährige Mitarbeiter wurde dabei schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Explosion auf Münchner Baustelle - Arbeiter schwer verletzt

Der Schwerverletzte wurde vor bereits Ort umgehend versorgt und anschließend schnellstmöglich in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert.

Ein weiterer Bauarbeiter, der während der Explosion neben dem Container stand, wurde ebenfalls vorsorglich in eine Klinik transportiert. Wie es zu der Explosion gekommen ist, ermittelt nun die Polizei.