Fabrizio Cereghini ist tot: Münchner Kult-Gastronom verstirbt in seiner Wohnung

Von: Lucas Sauter-Orengo

Teilen

Fabrizio Cereghini mit Ehefrau Sabine vor seinem Restaurant „Rossini“. © IMAGO / HRSchulz

Er gehört zu den kultigsten Gastronomen der letzten Jahrzehnte. Jetzt ist Fabrizio Cereghini im Alter von 71 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts in München gestorben.

München – Er gehörte zu den legendärsten Gastronomen der Stadt, nun ist Fabrizio Cereghini im Alter von 71 Jahren verstorben. Der Wirt, der einst das Kult-Lokal „Romagna Antica“ in der Elisabethstraße betrieb, starb nach Informationen von Bild bereits am 14. Oktober an den Folgen eines Herzinfarkts. Cereghini starb wohl in seiner Münchner Wohnung, oberhalb seines 2007 eröffneten Lokales „Rossini“, in der Türkenstraße.

München: Legendärer Gastronom ist tot – Cereghini starb wohl an Herzinfarkt

Cereghinis Ehefrau Sabine verabschiedete sich mit emotionalen Worten via Instagram von ihrem Mann: „In meinen Armen verstorben, bleibst Du immer in meinem Herzen. Und wird Dich der Teufel noch aus der Hölle jagen, um Frieden zu haben. Liebe Dich“, so die Worte, die die Bild aus dem Post zitiert, der jetzt nicht mehr sichtbar ist. Der Tod des 71-Jährigen löste große Bestürzung aus. So sagte etwas Bernd Eichingers Tochter Nina gegenüber der Zeitung: „Ich bin wahnsinnig traurig. Fabrizio war ein Familienfreund. Und ein Gastwirt der alten Schule: treu, diskret, herzlich, aber nie aufdringlich. Mal muffelig, mal charmant, einfach immer authentisch. Sein erstes Restaurant war für meinen Vater ein Wohnzimmer, ein zweites Zuhause.“

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Cereghini empfing in seinem legendären Lokal „Romagna Antica“ Prominenz wie Helmut Dietl oder Bernd Eichinger. Im Jahr 2007 eröffnete er das Restaurant „Rossini“, ebenfalls in München. Weiter heißt es, dass Fabrizio Cereghini seine letzte Ruhe im Familiengrab in Pinzolo, im italienischen Trient, finden soll.