Basketball-Fans randalieren in der Stadt – Polizei rückt mit Großaufgebot an

Spiel des FC Bayern

Von Phillip Plesch schließen

Mit viel Lärm sind die Basketball-Fans von Partizan Belgrad am Donnerstag durch die Fußgängerzone gezogen. Das hatte einen großen Polizeieinsatz zur Folge.

Bei diesem Auswärtsspiel haben die Fans von Partizan Belgrad übers Ziel hinausgeschossen. Beim Gastauftritt in München haben die serbischen Anhänger einen großen Polizeieinsatz verursacht. Am Ende ging zum Glück alles glimpflich aus.

Am Donnerstagabend war ihr Team für ein Euro-League-Spiel gegen den FC Bayern im Audi Dome zu Gast. Am Nachmittag hatten sich etwa 100 Anhänger im Augustiner Stammhaus in der Neuhauser Straße getroffen und laut gefeiert. Es ging wild zur Sache. Die Polizei wurde alarmiert.

Belgrad-Fans ziehen mit Pyro durch die Fußgängerzone

Mit zwei Zügen des USK wurden die Fans gegen 18 Uhr zum U-Bahnhof am Stachus begleitet. Da waren auch noch Hundert weitere Anhänger hinzugekommen. Mit insgesamt also 200 Serben ging es lautstark durch die Fußgängerzone. Da ließen es sich die Basketball-Fans nicht nehmen, die ein oder andere Pyrotechnik zu zündeln. Da dürfte der ein oder andere Passant gestaunt haben.

Einige Fans waren laut Polizei ziemlich angetrunken. Ein Fan wurde wegen Beleidigung angezeigt, er hatte in Richtung eines Beamten den Mittelfinger gezeigt. Die weiteren Ermittlungen laufen. Mit der U5 ging es für die Truppe vom Stachus zum Heimeranplatz und dann zu Fuß weiter zum Audi Dome. Dort beruhigte sich die Lage aber wieder und ging geordnet zu - schließlich wollten alle Zuschauer reinkommen. Für die Serben lohnte sich das. Mit einem 82:71-Sieg ihres Teams in der Tasche ging es anschließend zurück nach Belgrad.

Für die Bayern-Basketballer war es hingegen die 15. Niederlage in dieser Saison in Europas höchster Spielklasse. Bei nur neun Siegen sind die Play-offs damit in weite Ferne gerückt.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!