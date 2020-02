Vom Marienplatz bis Stachus: Ballermann-Legende gibt sich die Ehre - und das gleich zweimal

Fasching in der Stadt

In München finden zu Fasching viele Partys statt. So auch am Faschingsdienstag (25. Februar). Eine „Ballermann“-Größe gibt sich auch die Ehre. Gleich zweimal.

In München wird am Faschingsdienstag fast in der gesamten Stadt gefeiert.

Wie fast jedes Jahr gibt sich auch heuer ein Schlager-Star die Ehre.

Die „Malle“-Größe soll dabei gleich an zwei Orten für Stimmung sorgen.

München gilt nicht unbedingt als Hochburg für Fasching. Trotz vielen Veranstaltungen bleiben Städte wie Köln oder Düsseldorf die Nummer eins in Sachen Helau und Alaaf. Doch jetzt gibt sich ein echter Malle-König die Ehre und tritt in der bayerischen Landeshauptstadt auf.

München: Mickie Krause tritt am Faschingsdienstag auf - gleich zweimal

Zum Faschingsdienstag kommt, wie schon in manchem Vorjahr, Mickie Krause nach München und tritt sowohl am Stachus als auch am Marienplatz auf. Wie Radio „Charivari“ verkündet, wird die Münchner Innenstadt am Faschingsdienstag „Zum Beben“ gebracht. Auf zwei Bühnen am Stachus und Marienplatz sollen Moderatoren und DJs für Party-Stimmung sorgen. Gar als „Höhepunkt“ der Feierei verkündet der Radiosender die Auftritte von Mallorca-Schlager-Star Mickie Krause.

Mickie Krause in München: Schlagerstar soll Stadt einheizen - gleich zweimal

Das Programm am Faschingsdienstag startet um 13.30 Uhr, wo die „Olchinger Tanzfreunde e.V. auftreteten. Auch am Marienplatz ist viel geboten, mehrere Fschingsgesellschaften geben sich die Ehre. Um 17 Uhr soll es dann zum selbsternannten Highlight kommen. Mickie Krause hat dann seinen Auftritt.

Faschingsdienstag in München: Party in der ganzen Stadt - Mickie Krause tritt auf

Der Mallorca-Liebling kommt nicht zum ersten mal in die bayerische Landeshauptstadt. Er war schon 2019 zu Gast und heizte den Münchnern ordentlich ein. Seine Schlager-Hits kann dabei fast jeder mitgröhlen: „Nackte Frisösen“, „Anita“, oder „Düp Düp“ sind dabei nur eine kleine Auswahl des breiten Schlager-Repertoires Krauses.

