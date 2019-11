FC-Bayern-Spiel zu ungewöhnlicher Uhrzeit: Warnung vor Verkehrschaos - das müssen Fans wissen

In München drohen am Nachmittag heftige Staus. (Symbolbild)

Empfehlungen für Anhänger

Der FC Bayern München spielt am frühen Abend in der Champions League gegen Olympiakos Piräus. In der Stadt droht deshalb ein Verkehrschaos - Fans sollten das jetzt wissen.

Der FC Bayern bestreitet heute sein Champions League-Heimspiel gegen Olympiakos Piräus.

In München droht durch den frühen Anstoßtermin ein Verkehrschaos.

Die Polizei, MVG und der FC Bayern München warnen vor dem drohenden Problem.

Update, 18.25 Uhr: Im Münchner Norden sind die Straßen aufgrund des Champions League-Spiels des FC Bayern München gut gefüllt. Das große Verkehrschaos ist bisher allerdings ausgeblieben. Autofahrer werden gebeten, den Bereich rund um die Allianz-Arena zu umfahren.

Neben dem Verkehrshinweis der Münchner Polizei, als Fußball-Fan am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arena zu fahren, meldeten sich die Beamten anschließend noch zu einem „ernsten Thema“ auf Twitter zu Wort. „Ein ernstes Thema noch: Wir sorgen dafür, dass Ihr ein friedliches Fußballfest feiern könnt“, heißt es in dem Posting. Gewalt werde in keiner Form toleriert. Auch der Einsatz von Pyrotechnik ist verboten, so die Polizei.

Ein ernstes Thema noch: Wir sorgen dafür, dass Ihr ein friedliches Fußballfest feiern könnt. Gewalt in jeglicher Form wird bei uns allerdings nicht toleriert. Das gilt ebenso für den Einsatz von Pyrotechnik. #FCBOLY — Polizei München (@PolizeiMuenchen) November 6, 2019

FC-Bayern-Spiel zu ungewöhnlicher Uhrzeit: Das müssen Fans wissen

München - Für den FC Bayern München steht das Champions-League-Gruppenspiel gegen Olympiakos Piräus in der heimischen Allianz Arena an. Nach dem Rauswurf von Niko Kovac darf man gespannt sein, wie sich die Truppe unter Interims-Coach Hansi Flick schlägt. Für diejenigen, die das Spiel live im Stadion verfolgen, droht der Anfahrtsweg zur Herausforderung zu werden. Durch den frühen Anstoßtermin um 18:55 Uhr (bei uns im Live-Ticker) droht ein echtes Verkehrschaos: Fußballfans und Feierabend-Verkehr könnten sich in die Quere kommen.

München: FC Bayern in der Champions League gegen Piräus - Verkehrschaos in München droht

Wie die Polizei München bereits am Dienstag auf Twitter mitteilte, wird empfohlen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Allianz Arena zu fahren. Der Mittlere Ring und die anliegenden Autobahnen drohen am frühen Abend heute in eine Blechlawine zu versinken.

#Servicetweet



Spielbeginn der CL-Partie #FCBOLY in #München ist morgen bereits um 18:55 Uhr.



Gerade wegen des Berufsverkehrs wird es bei der Anreise zu Verkehrsbehinderungen kommen. Plant genug Zeit bei eurer Anfahrt zum Stadion ein.



Nutzt, falls möglich, die Öffentlichen. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) November 5, 2019

Die Polizei München bietet auch den griechischen Anhängern von Olympiakos Piräus einen Service und hat Informationen rund um das heutige Champions League Spiel zusammengetragen. So sind auch die griechischen Auswärts-Fans und griechischen Münchner vorbereitet.

Για την πρόσβαση σας με όχημα μέσω του αυτοκινητόδρομου 99 ο χώρος στάθμευσης για τους επισκέπτες είναι στην βόρεια πλευρά του σταδίου. #FCBOLY — Polizei München (@PolizeiMuenchen) November 6, 2019

München: Verkehrschaos droht - Feierabendverkehr und Fußball-Fans zeitgleich unterwegs

Gewöhnlich ist in München ab spätestens 16 Uhr mit erheblichem Verkehr zu rechnen. Besonders der Mittlere Ring und die anliegenden Autobahnausfahrten sind dann nur mit viel Geduld zu empfehlen. Viele Fußball-Fans dürften sich ab Mittwochnachmittag bereits auf dem Weg ins Stadion machen - und genau diese Strau-Straßen noch mehr belasten. All denjenigen, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln das Stadion erreichen können, sei dies also dringend empfohlen. Die U3/6 fährt im engen Takt nach Fröttmaning - erreichbar ist die Linie unter anderem am Marienplatz und Odeonsplatz.

Wegen Champions League: Verkehrschaos in München droht - auch MVG mit Empfehlung

Auch die MVG hat bereits eine Mitteilung zum Spiel veröffentlicht. Dabei wird vor erhöhtem Fahrgastaufkommen gewarnt: „In der Zeit von 16.00 Uhr bis 18.30 Uhr sowie von etwa 20.45 Uhr bis 22.30 Uhr ist mit erhöhtem Fahrgastaufkommen auf der Linie U6 zu rechnen.“ Auch der FC Bayern hat auf Twitter um eine frühzeitige Anreise wegen des frühen Anstoßtermins gebeten. Es wird auch darum gebeten, das Ticket am Einlass bereits parat zu haben.