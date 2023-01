Tragischer Unfall: Jugendlicher fällt nach Rangelei auf Frau - Münchnerin stirbt

Von: Lucas Sauter-Orengo

Tragischer Unfall in München: Nachdem zwei Jugendliche auf der Straße stritten, fiel einer der beiden auf eine ältere Frau, die ihren Verletzungen erlag.

München - Es war eine harmlose Rangelei zweier Jugendlicher, die für eine ältere Dame tödlich endete. Der tragische Unfall ereignete sich in München am Montag, den 9. Januar, gegen 13.50 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, trugen zwei Jugendliche (16 und 14 Jahre alt) eine harmlose Rangelei im Bereich Rotkreuzplatz/Leonrodstraße aus. Dadurch wurde einer von ihnen nach hinten gestoßen, wodurch es zum Zusammenstoß mit einer 84-jährigen Frau kam.

Drama in München: Frau stürzt nach Rangelei unter Jugendlichen zu Boden und verstirbt

Durch den Aufprall fiel die ältere Dame nach hinten auf den Boden, umgehend verschlechterte sich der gesundheitliche Zustand der Frau. Noch vor Ort versuchte man die Frau zu reanmieren. Der sofort herbeigerufene Notarzt verbrachte sie unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus, wo sie schließlich kurz danach verstarb.

Folgend die Pressemitteilung der Polizei:

Am Montag, 09.01.2022 gegen 13.50 Uhr, befanden sich zwei Jugendliche (16 und 14 Jahre) mit Wohnsitz in München auf dem Gehweg im Bereich Rotkreuzplatz/Leonrodstraße. Dort entwickelte sich ein freundschaftliches Gerangel zwischen den beiden, woraufhin einer von ihnen dadurch nach hinten gestoßen wurde. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 84-jährigen Frau mit Wohnsitz in München die rücklings zu Boden stürzte. Der Zustand der Frau verschlechterte sich in der Folge nun rapide. Sie wurde noch vor Ort reanimationspflichtig. Der sofort herbeigerufene Notarzt verbrachte sie unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus, wo sie schließlich kurz danach verstarb. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall wurden durch das Kommissariat 12 (Todesermittlungen) übernommen.