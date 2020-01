„Dicker Fritz“ tot: Münchner Rotlicht-Größe liegt tot in Blutlache

Blitzeis in München sorgt für Hochbetrieb in Notaufnahmen - Papa (54) erwischt es auf dem Heimweg von der Kita

Blitzeis hat am Dienstag Münchens Straßen und Fußwege in Gefahrenzonen verwandelt. Binnen kurzer Zeit kam es zu 80 Sturz-Notrufen. 25 davon endeten in der Notaufnahme.