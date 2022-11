Münchner regt sich auf Twitter über Papierkrieg mit Behörde auf – und bekommt Antwort von IT-Chefin

Von: Lukas Schierlinger

Der Führerschein-Umtausch in München stellt ihn vor gewaltige Probleme. Via Twitter teilt ein Mann sein gesamtes Leid.

Update vom 29. November, 10.30 Uhr: Seit diesem Jahr leitet die Wirtschaftsinformatikerin und Parteimitglied der Grünen Dr. Laura Sophie Dornheim das IT-Referat in München. Sie antwortete direkt auf den Tweet zur Papier-Flut beim Führerschein-Umtausch. Sie habe leider kein Fax in ihrem Büro, so die 38-Jährige – werde aber gleich mit den Kollegen chatten, die das KVR in Sachen Digitalisierung unterstützen würden.

Ursprünglicher Artikel vom 28. November: München – „Das ist der Papierantrag für den Umtausch eines alten grauen Führerscheins.“ Für seinen Twitter-Beitrag wählt der Mann einen vermeintlich langweiligen Einstieg. Mit welchem Ungetüm er es zu tun bekommt, erschließt sich dem Betrachter erst beim Blick auf das mitgelieferte Bild.

München: Mann verzweifelt beim Führerschein-Umtausch – „Bitte ausdrucken und an zuständige Stelle faxen“

Satte 13 Seiten Ausdruck liegen da fein säuberlich gereiht auf dem Parkettboden. Die gewiss nicht ganz ernst gemeinte Bitte des Münchners: „Kann jemand mal bitte das Foto ausdrucken und an die zuständige Stelle faxen?“ Was den Bürokratie-Wahnsinn nötig macht? Der Mann benötigt einen neuen Kartenführerschein.

Reichlich Papier fiel im Zuge des Antrags an ... © Screenshot Twitter

Denn auch in Bayerns Landeshauptstadt gilt: „Bis spätestens 19. Januar 2033 müssen alle bis 18. Januar 2013 ausgegebenen Führerscheine in einen auf 15 Jahre befristeten Kartenführerschein umgetauscht werden.“ Um einen möglichst geregelten Umtausch der Dokumente zu gewährleisten, wurde eine Stufenregelung festgelegt. Diese sieht vor, dass zunächst Inhaber der grauen und rosa Führerscheine an der Reihe sind – gestaffelt nach ihrem Geburtsjahr.

Führerschein online umtauschen: Modellprojekt läuft

Twitter-User superpoehl ist jetzt schon an der Reihe – und verspürt bei der Erfüllung seiner Bürgerpflicht offenbar nur wenig Freude. Der entsprechende Antrag sei „leider nicht nur in München“ eine sehr aufwändige Sache. Für andere Betroffene gibt es indes Hoffnung. In den Landkreisen Aschaffenburg und München sowie der Stadt Fürth kann der alte Führerschein im Rahmen eines Online-Projekts deutlich bequemer umgetauscht werden. Und weitere Landkreise und kreisfreie Städte sollen bald folgen... (lks)

Für einen weiteren Münchner lief der Führerscheintausch so gar nicht glatt. Das KVR hatte ihn monatelang vergessen.