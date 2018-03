Nach Autounfall finden die Retter diese Spinne - sofort wird ein Gift-Experte gerufen

Sieht gefährlich aus: Diese Spinne wurde in einem Unfallwagen gefunden.

Außergewöhnlicher Einsatz

Zu einem außergewöhnlichen Einsatz kam es für die Rettungskräfte in München am Sonntagmittag. Der Anruf kam aus dem Landkreis Augsburg.

Gersthofen/München - Nach einem Unfall in der Nähe von Gersthofen wurde ein Fahrer bewusstlos in seinem Auto gefunden. In seiner Nähe entdeckte man außerdem eine Spinne.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann durch einen Spinnenbiss bewusstlos wurde, erhielt die Integrierte Leitstelle der Landeshauptstadt München einen Anruf von den schwäbischen Kollegen. Ein Experte für Gifttiere wurde benötigt, der die Spinnenart identifizieren und die Gefährlichkeit des Tieres einschätzen sollte.

Ein Hubschrauber der Landespolizei wurde zur Feuerwache 10 angefordert. Zusammen mit dem Leiter der Reptilienauffangstation, Dr. Markus Baur, wurde ein Einsatztteam dort abgeholt und zum Zentralklinikum nach Augsburg geflogen.

Experte Dr. Markus Baur wurde nach Augsburg geflogen.

In Augsburg konnte die Spinne als ungiftige Rostrote Winkelspinne identifiziert werden. Das zwei Zentimeter große Tier ist für Menschen ungefährlich. Nach dem Einsatz wurde das Team wieder zurück nach München gebracht.

Zum derzeitigen Zustand des Unfallopfers liegen der Feuerwehr keine Informationen vor.

