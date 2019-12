Guns n’ Roses kommen 2020 nach München - nur zwei Konzerte in Deutschland

Kult-Rocker live

Die Kult-Rocker von Guns n‘ Roses kommen 2020 zurück nach München. Und das, obwohl Axl Rose und Co. auf ihrer Tour nur zwei Konzerte in Deutschland spielen.

München - Am Freitag verkündeten die Kult-Rocker von Guns n‘ Roses ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk für alle Münchner Fans der Band: Sie kehren 2020 zurück in die bayerische Landeshauptstadt und spielen erneut im Münchner Olympiastadion. Offenbar hat es Axl Rose, Slash und Co. sehr gut gefallen, denn: Erst im Sommer 2019 kehrten Guns n‘ Roses nach 20 Jahren Abstinenz endlich zurück auf die Bühne und machten auch Halt in München. Die Band setzt jetzt ihre „Not In This Lifetime“-Welt-Tournee fort.

„The next chapter is F'n coming“, mit diesem stilechten Ausspruch machten Guns n‘ Roses die Sensation perfekt: Die Band geht 2020 auf Europa- und Südamerika-Tour. Sieben Stationen auf ihrer Konzertreise durch Europa veröffentlichte die Band am Freitag und Deutschland bekommt ganze zwei davon. Am 26. Mai bekommen die Münchner Guns n‘ Roses live im Olympiastadion und am 2. Juni treten die Rocker dann im Hamburger Volksparkstadion auf.

Und es gibt sogar noch Ausweichmöglichkeiten für die Fans, die an diesen beiden Terminen nicht können oder kein Ticket mehr ergattern: Die Band tritt am 9. Juni im Wiener Ernst-Happel-Stadion und am 14. Juni im Berner Stade de Suisse auf. Daneben statten Axl Rose und Co. bislang Dublin, Warschau und Lissabon einen Besuch ab. Zusätzlich gibt es noch Konzerte in Schweden, Spanien und Italien.

