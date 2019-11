Zug an Hackerbrücke entgleist: Ursache unklar - große Probleme für Bahn-Fahrer

Behinderungen im Bahnverkehr

Ein Zug ist in München an der Hackerbrücke entgleist. Ein Großeinsatz war die Folge. Der Bahnverkehr war beeinträchtigt und einen Verletzten gab es zu vermelden. Aktuell laufen die Bergungsarbeiten.

In München ist ein Zug entgleist.

Es gab einen Großeinsatz an der Hackerbrücke.

Am Samstag (23. November) begannen die Bergungsarbeiten.

Update vom 23. November, 8.45 Uhr: Nach der Entgleisung zweier Waggons eines Regionalzugs in München haben am Samstagmorgen die Bergungsarbeiten begonnen. „Ein Kran ist vor Ort. Zuerst müssen die Oberleitungen angehoben werden“, sagte ein Sprecher der Bahn.

„Anschließend werden die Waggons beziehungsweise deren Laufwerke wieder zurück auf die Gleise gesetzt und der Zug abgeschleppt. Erst dann können wir feststellen, ob und wie stark Gleise und Weichen beschädigt sind“, hieß es weiter. Die Arbeiten werden wahrscheinlich bis in die Mittagsstunden andauern. Die Ursache für die Entgleisung ist aktuell noch unklar.

Die blockierten Gleise haben Auswirkungen auf den Zugverkehr. Einzelne Züge des Fernverkehrs beginnen oder enden laut Bahn in München Ost und halten nicht am Hauptbahnhof und umgekehrt. Auch im Regionalverkehr kommt es wohl zu Einschränkungen, wie die Bayerische Oberlandbahn (Bob) mitteilte.

Beispielsweise wende die Ostallgäu-Lechfeldbahn vorzeitig in München-Pasing. Der Meridian verkehre nicht zwischen München-Hauptbahnhof und München-Ostbahnhof.

Zug in München entgleist: Chaos rund um den Hauptbahnhof

Update, 21.10 Uhr: Laut tz-Berichten handelte es sich um einen Zug mit der Nummer 79 499, der den Münchner Hauptbahnhof lahm legte. Der betroffene Zug ist kein eigenes Meridian-Fahrzeug, sondern eines des Dienstleisters TRI. Wegen des entgleisten Zugs herrschte Chaos rund um den Hauptbahnhof. Auch auf der S-Bahn-Stammstrecke und auf den Außenästen kam es zu Verspätungen. Noch am Abend sollte ein Kran den Zug wieder in die Schienen heben. Die Ursache für die Entgleisung ist noch unklar.

Zug in München entgleist - Verwirrung um Zahl der Verletzten

Update, 20.17 Uhr: Wie nun fest steht, handelte es sich um zwei Waggons, die entgleisten. Die etwa hundert Fahrgäste mussten über Steckleitern aus dem Zug steigen - unter Anleitung der Feuerwehr. Ob es unter den Passagieren tatsächlich Verletzte gibt, ist immer noch nicht vollständig geklärt. Laut Deutscher Bahn ist niemand verletzt worden. Die Feuerwehr gibt an, dass fünf Menschen einen leichten Schock erlitten. Die Bundespolizei gibt an, dass sich ein Passagier leicht am Rücken verletzt habe.

Zug bei Hackerbrücke entgleist: Noch immer Behinderungen im Bahnverkehr

Update, 19.25 Uhr: Bei dem verletzten Fahrgast handelt es sich laut bild.de um einen Mann, der sich bei dem Unfall nahe der Hackerbrücke in München leicht am Rücken verletzt hat.

Laut Mitteilung der Deutschen Bahn hat sich der Unfall kurz nach 16 Uhr ereignet. Der Zug, bei dem es sich um einen Sonderzug handelte, entgleiste im Vorfeld des Hauptbahnhofs München bei der Ausfahrt aus Gleis 5. Immer noch kommt es im Bahnverkehr zu Verzögerungen.

Zug entgleist nahe Hackerbrücke in München: Es handelt sich um einen Sonderzug

Update, 18.35 Uhr: Ein Sprecher der Bayerischen Oberlandbahn, zu der auch Meridian gehört, erklärte nun, bei dem an der Hackerbrücke in München entgleisten Zug handle es sich nicht um einen Meridian - sondern um einen Ersatzzug von einem anderen Unternehmen. Dieser Ersatzzug fährt seit dem Frühjahr im Auftrag des Meridian. Probleme habe es bislang keine gegeben. Immer noch sind mehrere Gleise gesperrt. Es ist weiterhin mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen.

+ Bei der Hackerbrücke in München ist ein Zug entgleist. © Achim Frank Schmidt

Großeinsatz an Hackerbrücke in München: Feuerwehr evakuiert Zug

Update, 18.15 Uhr: Der Meridian, der an der Hackerbrücke in München entgleist ist, war auf dem Weg nach Kufstein. An Bord des Zuges waren wohl circa hundert Fahrgäste. Die Feuerwehr evakuierte den Zug. Mehrere Krankenwagen waren vor Ort, ebenso Hubschrauber der Bundespolizei. Die Ursache ist noch unklar. Mehrere Gleise sind aktuell gesperrt.

Zug an Hackerbrücke in München entgleist: Großeinsatz - Strecke gesperrt

München - An der Hackerbrücke in München ist am Freitagnachmittag (22. November) eine Bahn entgleist. Zuerst hieß es, es gebe keine Verletzten. Eine Person ist aber offenbar doch leicht verletzt worden, sagte nun ein Sprecher der Bundespolizei.

Die Strecke zwischen Ostbahnhof und dem Münchner Hauptbahnhof ist gesperrt.

Die Deutsche Bahn spricht von erheblichen Verzögerungen. Der Zug ist laut Angaben der DB aus den Schienen gesprungen. Weitere Infos folgen.

Laut Bild.de handelt es bei dem entgleisten Zug um einen Meridian.

