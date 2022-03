Junge Frau (21) rastet völlig aus - ihr Alkoholpegel macht eine Vernehmung unmöglich

Von: Katharina Haase

Teilen

Bundespolizei (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Am Hauptbahnhof München ist am Sonntag eine junge Frau (21) völlig ausgerastet. Ihr Alkoholpegel dabei war immens.

München - Am Hauptbahnhof München* ist es am Sonntag, 13. März, gegen 2.45 Uhr am frühen Morgen zu einem Einsatz der Bundespolizei gekommen. Auslöser war eine junge Frau.

Wie die Polizei berichtet, wurde der Vorfall durch eine Zeugin gemeldet, die von einer Körperverletzung an Gleis 25 berichtete. Dort angekommen trafen die Beamten mehrere Beteiligte an, welche alle mit auf die Wache genommen wurden. Im weiteren Verlauf werteten die Beamten Videoaufnahmen des Bahnsteigs aus.

Hauptbahnhof München: Betrunkene rastet völlig aus und attackiert weitere Frau

Daraus wurde ersichtlich, dass eine 21-jährige Frau somalischer Abstammung offenbar unvermittelt auf eine 27-jährige Deutsche aus Hilpoltstein (Lkr. Forchheim) zu gerannt war, die den am Gleis 25 befindlichen „ALX“ hatte besteigen wollen. Die Jüngere riss der Älteren an den Haaren und brachte sie zu Boden. Zwei Zeugen, ein 37-jähriger Deutscher aus Gunzenhausen und ein 25-jähriger Somalier aus München, schritten sofort ein, um das Opfer vor einer weiteren Attacke zu schützen. Die 21-Jährige ließ schließlich von der zweiten Frau ab.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Hauptbahnhof München: Junge Frau rastet aus - und kann nicht vernommen werden

Bei einem Atemalkoholtest ergab sich ein Wert von 4,06 Promille. Die 27-Jährige, die ebenfalls stark alkoholisiert wirkte, lehnte einen Alkoholtest ab. Da beide Frauen aufgrund ihres Zustands zunächst nicht vernommen werden konnten, ist bislang unklar, was Auslöser der Attacke war und ob die beiden Frauen zuvor gemeinsam unterwegs waren.

Die Attackierte blieb weitgehend unverletzt. Die 21-Jährige wurde zur Ausnüchterung in Schutzgewahrsam genommen und am Nachmittag wieder auf freien Fuß gesetzt. Die junge Frau ist polizeibekannt. Wegen Erschleichens von Leistungen wurde sie bereits zu einer Geldstrafe verurteil, die ersatzweise in 65 Tagen Freiheitsstrafe münden könnte. kah*Merkur.de/münchen ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA