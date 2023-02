Weil er zu spät kam: Mann springt auf abfahrenden Zug am Münchner Hauptbahnhof

Von: Lucas Sauter-Orengo

Die Bundespolizei musste in München ausrücken, nachdem ein Mann am Hauptbahnhof auf einen abfahrenden Zug gesprungen war. © Bundespolizei

In München sprang ein Mann auf einen abfahrenden Zug, der auf dem Weg nach Budapest war. Die Bundespolizei rückte aus.

München - Waghalsige Aktion am Hauptbahnhof mit Folgen: Wie die Bundespolizei berichtet, sprang ein Mann (46) aus Ghana auf einen abfahrenden Zug, der auf dem Weg nach Budapest war, am Münchner Hauptbahnhof. Er hatte diesen nicht mehr rechtzeitig erreicht. Demnach ereignete sich der Vorfall am Sonntag, den 12. Februar, gegen Mittag. Der Mann sprang den Angaben nach zwischen zwei Zugteilen auf, was von einem 22-jährigen Bahnmitarbeiter beobachtet wurde.

Münchner Hauptbahnhof: Mann springt auf abfahrenden Zug - Bundespolizei rückt aus

Der Mitarbeiter informierte umgehend die Betriebsüberwachung und den Fahrdienstleiter, der von seinem Stellwerk aus das Geschehen überblicken konnte, erteilte dem Triebfahrzeugführer des abfahrenden Zuges ein Nothaltesignal, der dann kurz nach der Ausfahrt aus dem Bahnhof zum Stehen kam. Ein Bahnmitarbeiter forderte den 46-Jährigen auf, den Gleisbereich zu verlassen und wartete mit ihm auf die zwischenzeitlich alarmierte Bundespolizei.

Gegen den Mann aus Ghana wird wegen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr ermittelt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnte er seine Reise fortsetzen.