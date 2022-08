Am Münchner Hauptbahnhof: Mann stürzt plötzlich ins Gleis - Zug kommt halben Meter davor zum Stehen

Von: Lucas Sauter-Orengo

Ein Mann ist am Münchner Hauptbahnhof ins Gleis gestürzt. Eine einfahrende Bahn konnte gerade noch rechtzeitig bremsen.

München - Das ging gerade noch einmal gut. Am Montagmorgen, den 22. August, ist ein Mann am Münchner Hauptbahnhof ins Gleis gestürzt. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Bundespolizei gegen 15.15 Uhr. Passanten halfen dem Mann wieder aus dem Gleis, jetzt wird nach dem Unbekannten gesucht. Eine Bahn, die gerade einfuhr, konnte gerade noch rechtzeitig bremsen. Die Bundespolizei schildert den Vorfall in ihrem Bericht wie folgt:

München: Mann stürzt am Hauptbahnhof ins Gleis - und wird jetzt gesucht

„Gegen 15:15 Uhr entstieg ein Unbekannter am Gleis 35 einem Zug der Bayerischen Regiobahn. Nach wenigen Metern geriet der Mann, der einen türkisfarbenen Rollkoffer mit sich zog, ins Schwanken, ging wenige Schritte quer des Bahnsteigs und stürzte am Gleis 36 auf die rund 60 cm tief liegenden Schienen. Im gleichen Zeitraum war ein Meridian eingefahren. Dessen Triebfahrzeugführer leitete eine Schnellbremsung ein und kam rund 50 cm vor dem quer auf den Schienen Liegenden zum Stehen.

Zwei Reisende erkannten dies und halfen dem Mann aus den Gleisen und verständigten Mitarbeiter der Deutsche Bahn Sicherheit, die sich im Bereich des Querbahnsteigs am Starnberger Flügelbahnhof befanden. Da dem Verunfallten offensichtlich nichts fehlte und die DB-Security, die Situation nicht gesehen hatten und auch die Lebensgefahr, in der sich der Unbekannte befand, nicht erkennen konnten, verständigten sie weder den Rettungsdienst noch die Bundespolizei.“

München Hauptbahnhof: Unbekannter stürzt ins Gleis - wer kennt den Mann?

Die Münchner Bundespolizei sucht nun nach dem Verunfallten mit folgender Beschreibung und bittet den Mann und Personen, die ihn kennen, sich unter der Rufnummer 089 / 515550-1111 zu melden.

Dieser war ca. 55 bis 60 Jahre alt sowie zwischen 175 und 180 cm groß.

Er trug kurze schwarze Shorts und weiße Sneakers sowie ein kurzärmeliges weißes T-Shirt mit drei roten Streifen auf der Schulter.

Mit sich führte der einer „BOB“ Entstiegene einen mittelgroßen, türkisfarbenen Rollkoffer sowie einen Rucksack mit gelben Trägern.