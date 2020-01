Die Isar im Freizeit-Stress - so können Sie die Münchner Lebensader nachhaltig nutzen

Der Ansturm reißt nicht ab

Die Isar hat viele Freunde - und wird dadurch massiv belastet. Die „Neu in München“-Redaktion verrät, wie die nachhaltige Nutzung des Flusses gelingt.

Der Freizeitwert der Isar in München ist enorm.

Der Ansturm der Bewohner reißt nicht ab, für den Fluss ist die Belastung enorm hoch.

Nachhaltigkeit bei der Nutzung der Isar ist deshalb Pflicht - fünf Tipps, wie das gelingt, finden Sie nachfolgend.

Isarwelle bei der Flosslände in Thalkirchen

Wellenreiten ohne großes Gedränge. Die Surf-Welle ist etwas flacher als die am Eisbach und auch für Anfänger gut geeignet.

Thalkirchen, Zentralländstr. 39

Schöner Bolzplatz

Mit DFB-Maß (!) unmittelbar am Fluss südlich der Wittelsbacherbrücke. Benutzung gratis.

Giesing, Sportanlage Sachsenstr. 2

Fitness-Parcours in Untergiesing

Workout unter freiem Himmel mit Reckstangen und Balancierstrecken. Nebenan treffen sich Kicker und Slackliner.

Rund einhundert Meter nördlich der Brudermühlbrücke. Giesing, Isarauen.

Planetenweg

Zum Joggen, Radeln oder Spazierengehen vom Deutschen Museum bis zum Tierpark Hellabrunn: Der Lehrpfad führt entlang der Isar durch unser Sonnensystem. Ein Kilometer auf dem beschilderten Planetenweg entspricht 1,29 Milliarden Kilometern im All.

www.deutsches-museum.de

Naturpädagogik-Kurse „Isarschnuppern“

Das mehrmals von den Vereinten Nationen mit dem Biodiversitäts-Preis ausgezeichnete Projekt bietet Schulklassen, Familien, Jugendlichen und Kindern Einblicke in die spannenden Lebenswelten der Isar und eine Einführung ins Fliegenfischen. Einer der Veranstaltungsorte ist die Kiesbank am Oberföhringer Wehr.

www.isarschnuppern.de

Text: Sven F. Goergens

„Neu in München“ 2020 - hier können Sie das Heft kaufen:

„Neu in München“ 2020 ist ab dem 31. Januar für 9,90 Euro erhältlich – online unter www.bavariashop.de, am gut sortierten Kiosk sowie im Buchhandel. „Neu in München“ gibt es auch direkt beim Pförtner des Pressehauses, Bayerstraße 57 (5 Minuten vom Hauptbahnhof), sowie in allen Geschäftsstellen der Mediengruppe Münchner Merkur / tz.