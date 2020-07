Die gehen schon lange nicht mehr geregelt zur Schule, da es Lehrermangel gibt und anderen Ursachen wie keine Lust. Darüber hinaus ist es gefährlich in die Schule zu gehen. Haben sie wegen Corona Ferien gehabt, kommen die Sommerferien daher und das gleich ellenlang. Was sollen die machen ohne was zu tun? Na was schon.