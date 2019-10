Elias (7) schreibt Bewerbung an die Feuerwehr - prompt bekommt er eine Antwort

Elias bewarb sich kurzerhand bei Berufsfeuerwehr in München.

Brief an Münchner Feuerwehr

von Max Wochinger schließen

Dass Kinder sich für die Feuerwehr begeistern, ist klar. Dass sie sich aber direkt bei den Einsatzkräften bewerben, ist neu. Genau das tat jetzt Elias (7).

München - Viele Kinder träumen davon, später einmal Feuerwehrmann oder -frau zu werden. Mit der Bewerbung zu warten, bis man erwachsen ist, dauerte für Elias aus München viel zu lange. Er bewarb sich kurzerhand bei Berufsfeuerwehr in München.

Elias schickt Brief an Feuerwehr

„Wenn ich groß bin möchte ich Feuerwehrmann werden und bei über Berufsfeuerwehr München arbeiten. Ihr macht echt coole Sachen. Ich möchte mich heute Schon um eine Stelle bewerben“, schrieb der Sieben-Jährige in einen Brief an die Einsatzkräfte.

Trotz weniger Rechtschreibfehler nahm die Münchner Feuerwehr die Bewerbung ernst, hatte aber schlechte Nachrichten für den kleinen Elias.

Feuerwehr muss ihm leider eine Absage erteilen

Auf Instagram antwortete die Feuerwehr: „Lieber Elias, wir haben uns sehr über Deine Bewerbung gefreut“. Leider braucht es wohl eine Mindestkörpergröße von 165 cm. Die Feuerwehr schreibt weiter: „ABER: Wir sind eben auch eine Behörde. Und als solche müssen wir Dir mitteilen, dass Du derzeit offenbar weder über einen Haupt- oder Mittelschulabschluss NOCH eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügst. Auch am Erreichen der Mindestgröße von 165 cm sowie am Besitz eines Führerscheins der Klasse B haben wir erhebliche Zweifel“.

Aber die Feuerwehr findet es gut: „Und jetzt Spaß beiseite: Wir hoffen natürlich sehr, dass Du Deinen Kindheitstraum in ein paar Jahren wahr werden lässt. So, wie wir das auch getan haben“.

