Traditionskino droht das Aus - Forderung der CSU könnte Zukunft sichern

Die Zukunft des Filmtheaters Sendlinger Tor ist ungewiss. Der Pachtvertrag soll gekündigt werden, die Kinobetreiber wehren sich. Nun erinnert die Union OB Dieter Reiter an ein Versprechen.

Update vom 21. Februar: Es gehört zu den beliebtesten Münchner Kinos und ist über 100 Jahre alt – und doch droht dem Filmtheater Sendlinger Tor das Aus. Nun hat die CSU-Stadratsfraktion beantragt: Die Stadt soll das Kino kaufen und so seinen Erhalt sichern.

Am 30. Juni läuft der Pachtvertrag des Kinos aus (siehe unten). Die Eigentümerin will ihn nicht verlängern. Die CSU-Fraktion möchte jedoch das „kultur- und architekturhistorisch wertvolle Filmtheater“ erhalten. Die Landeshauptstadt solle nun den Besitzern der Immobilie ein Kaufangebot unterbreiten und den langjährigen Betreibern des Kinos nach dem Kauf die Räume wieder zu einer „rentablen Miete“ vermieten.

CSU-Stadtrat Richard Quaas bezeichnet das Kino als eines der „bau- und kulturhistorischen Denkmäler“ Münchens. Er appelliert an OB Dieter Reiter, seinen Satz „Wir kaufen uns unsere Stadt zurück“ wahr zu machen und „ein Stück Münchner Kulturgeschichte“ zu erhalten.

Filmtheater Sendlinger Tor in München: Kündigung vorerst zurückgewiesen

Ursprungsartikel: München - Es ist über 100 Jahre alt, gehört zu den beliebtesten Kinos Münchens und schreibt schwarze Zahlen. Dennoch ist die Zukunft des Filmtheaters Sendlinger Tor in Gefahr. Der Pachtvertrag läuft am 30. Juni aus. Die Eigentümerin will ihn nicht verlängern. Doch die Kinobetreiber geben nicht klein bei.

„Es geht um Geld. Die Eigentümerin hofft auf einen neuen Mieter, der viel mehr zahlt“, sagt Fritz Preßmar (75), der das Kino zusammen mit Sohn Christoph (46) leitet. In Familienhand ist das Lichtspielhaus schon fast so lange, wie Fritz Preßmar auf der Welt ist. 1946 übernahm sein Vater das Kino. Doch wenn es nach der Hausbesitzerin geht, ist nun Schluss mit der Tradition. Das Gebäude am Sendlinger-Tor-Platz gehört zwei Familien.

Eine Eigentümerin wolle Vater und Sohn Preßmar seit Jahren aus dem Haus haben, sagen die Kinobetreiber. Laut Fritz Preßmar hat sie aber wohl noch keinen Nachmieter gefunden – und darin sieht er seine Chance. Zwar habe die Eigentümerin ihm fristgerecht im Sommer vergangenen Jahres gekündigt, aber der 75-Jährige wies die Kündigung zurück. „Denn die Vollmacht eines anderen Hausbesitzers fehlt“, sagt er. Der Kinobetreiber vermutet, dass dieser gegen eine Kündigung sei, weil es eben noch keinen lukrativen Nachmieter gebe.

München: Zukunft von Kino-Institution bleibt vorerst ungewiss

Die Zukunft des Kinos hängt also weiter am seidenen Faden. „Die Eigentümerin könnte versuchen, uns rauszuklagen“, sorgt sich Fritz Preßmar. „Das Damokles-Schwert schwebt noch bis zum 30. Juni über uns.“ Dennoch bleibt er optimistisch. „Vor fünf Jahren wollte sie uns schon einmal kündigen, konnte aber auch da schon nicht alle Hausbesitzer mit ins Boot holen“, sagt er. Wenn alles gut ausgeht, wird der Vertrag verlängert und das Traditionshaus besteht weitere fünf Jahre.

Wenn die Kündigung aber Bestand hat, geht ein Stück Münchner Kulturgeschichte verloren. Erbaut hat das Lichtspielhaus Architekt Max Littmann, von dem auch die Entwürfe für das Hofbräuhaus am Platzl und das Prinzregententheater stammen. Etliche Prominente – wie Hildegard Knef, Heinz Rühmann und seinerzeit sogar König Ludwig III. – waren im Lichtspielhaus bereits zu Gast.