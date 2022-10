München: Kita-Personalmangel immer schlimmer

Von: Klaus Vick

Kita-Personalmangel in München verschärft sich (Symbolfoto). © Peter Kneffel/dpa

In München fehlen Erzieherinnen und Erzieher. Jede vierte Betreuungseinrichtung in der Stadt kann nicht so viele Kinder aufnehmen, wie sie Plätze hat.

München – Der Personalmangel in den Münchner Kitas hat sich nach Auskunft des städtischen Bildungsreferats im Vorjahr weiter verschärft. Demnach war bei 27,1 Prozent der Einrichtungen nur eine reduzierte Aufnahme von Kindern möglich, um die notwendige Fachkraftquote zu gewährleisten. 2021 war dies bei 25,1 Prozent der Kitas in München der Fall.

Kita-Statistik für München: Zahl der Betreuungsplätze steigt

Laut der Jahresstatistik wurden zum 1. Januar 2022 in München insgesamt 91.995 Plätze in der Kindertagesbetreuung angeboten. Das ist ein Plus von 2.415 Plätzen gegenüber Anfang 2021. Davon entfallen 46.083 Plätze auf Kindergärten und 21.744 auf Kinderkrippen. Einen Hort besuchten 11.387 Kinder, in Tagesheimen gab es 5.425 Plätze, in Eltern-Kind-Initiativen sowie Tagespflege inklusive der Heilpädagogischen Tagesstätten insgesamt 7.356. Der Anteil der städtischen Plätze lag bei knapp über 40 Prozent (36.930). 55.065 Plätze standen bei den nichtstädtischen Trägern zur Verfügung. Am meisten gebucht wurden mit einem Anteil von 22,8 Prozent die Gruppen von sieben bis acht Stunden.

Im Vergleich zum vergangenen Jahr konnte laut Bildungsreferat der Anteil bei den möglichen Integrationsplätzen erheblich von 1,5 auf 3,2 Prozent gesteigert werden. 2,5 Prozent der Kindergartenkinder nahmen einen Integrationsplatz wahr. Der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund, also Kinder, deren Eltern beide nichtdeutschsprachiger Herkunft sind, lag bei 38,2 Prozent. Insgesamt 5,6 Prozent der Kinder haben eine Empfehlung für den Vorkurs Deutsch erhalten, letztlich bekommen haben diesen Vorkurs 4,8 Prozent der Kinder.

Schon 2021 war die Situation in den Münchner Kitas brisant. Jede zehnte Stelle war dort unbesetzt. Eine Kita-Chefin startete einen Hilferuf.

