Schreck-Moment auf Münchner Spielplatz: Achtjährige steckt in Klettergerüst fest – Feuerwehr muss anrücken

Von: Theresa Kuchler

Teilen

Auf einem Münchner Spielplatz hatte ein Mädchen ihr Bein so in einem Klettergerüst verklemmt, dass sie es aus eigener Kraft nicht mehr befreien konnte. © dpa / Julian Stratenschulte

Am Montag (20. Juni) hat sich ein achtjähriges Mädchen unglücklich in einem Klettergerüst verklemmt. Erst die Feuerwehr konnte das Kind befreien.

München – Dieses Spiel endete mit einem Schrecken: Als am Montag (20. Juni) ein achtjähriges Mädchen mit einer Gruppe Kindern auf einem Spielplatz herumtollte, geriet plötzlich eines ihrer Beine in die Fänge des Klettergerüsts. Mehrere Versuche, das Kind zu befreien, scheiterten. Erst die Münchner Feuerwehr konnte das Mädchen retten.



Als absehbar war, dass es die Achtjährige nicht aus eigener Kraft aus dem Klettergerüst schaffen würde, holte die Betreuerin Hilfe. Mehrere Einsatzkräfte rückten an und begutachteten die Situation auf dem Spielplatz in der Schwanthalerstraße. Wie die Feuerwehr berichtet, entschlossen sich die Helfer rasch dazu, einen Spreizer einzusetzen. Dank des Hilfsgeräts konnten die Metallstangen auseinandergebogen und das Bein des Mädchens befreit werden.

Achtjährige steckt in Klettergerüst fest – Münchner Feuerwehr kann Mädchen befreien

Wieder in Freiheit wurde die junge Dame vor Ort von den Rettungssanitätern versorgt. Danach konnte sie der herbeigeeilten Mama übergeben werden. Das Klettergerüst ist nach Angaben der Feuerwehr momentan gesperrt und darf nicht bespielt werden. Das Baureferat der Stadt München wurde informiert.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Erst vor kurzem sorgte eine ungewöhnliche Rettungsaktion für entzückte Reaktionen: Die Münchner Feuerwehr rettete eine Entenmama mit ihren 13 Küken, die sich in einem Hinterhof verirrt hatten. (kuc)