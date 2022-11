33 Mal Knast für Münchner Klima-Kämpfer: Aktivisten bereiten sich auf Flughafen-Blockade vor

Von: Regina Mittermeier

Die Klima-Aktivisten geben nicht auf. Obwohl in Bayern mehrere Mitglieder der Klimabewegung „Letzte Generation“ für 30 Tage in Polizeigewahrsam sitzen.

München – Ein Schlüssel wird ins Schloss geschoben, gedreht. Es knackt metallisch, dann öffnet sich quietschend die schwere Gefängnis-Tür. So oder ähnlich könnten die Klima-Kleber Maria Braun (18) und Leo Elgas ihre Freilassung aus der JVA Stadelheim gestern erlebt haben. Montagabend – sollten drei Aktivisten aus dem Gewahrsam freikommen, darunter auch die 18-jährige Schülerin. 14 weitere sollen laut Amtsgericht am 2. Dezember aus der Haft entlassen werden. Aber bald könnten die nächsten Aktivisten in der Zelle landen. Denn: Die Klima-Kleber haben es auf die Flughäfen abgesehen.

Haft-Bilanz der Klima-Kleber in München fällt deftig aus

33 Mal Knast für Klima-Kämpfer: Das ist die Bilanz des Münchner Amtsgerichts seit dem 29. Oktober. Wie erwähnt, ist auch Maria Braun in Stadelheim gelandet. Sie hatte sich am vergangenen Montag mit anderen Aktivisten in der Früh am Stachus festgeklebt – eine von vielen Aktionen, mit denen die Klima-Aktivisten der „Letzte Generation“ die Stadt lahmgelegt haben. Viele von ihnen wurden ins Polizeirevier gebracht. Manche durften wenig später wieder heim, einige hingegen müssen bis zu 30 Tage ins Gefängnis. So sollten sie keine neuen Blockaden planen können – währenddessen haben aber ihre Mitstreiter draußen genau das gemacht.

Die Schülerin Maria Braun (18), Aktivistin bei der „Letzten Generation“, wird nach einer Festklebe-Aktion am Stachus weggebracht. © Letzte Generation

„Letzte Generation“ plant Aktion am Münchner Airport

Wann und wo sie Flughäfen blockieren wollen und ob sie es auch auf den Münchner Airport abgesehen haben, dazu sagt Carla Hinrichs von der „Letzten Generation“ nichts. Sie verrät nur so viel: „Wir planen eine friedliche Blockade.“ Schon Anfang dieses Jahres hatten acht Klima-Aktivisten sich auf Zufahrten des Flughafens Münchens festgepappt.

Beim Münchner Flughafen sei man vorbereitet, so ein Sprecher. Start- und Landebahnen seien ohnehin eingezäunt und im Zweifel bekämen die Sicherheitskräfte schnell Hilfe von den Polizeiinspektionen.

Das bayerische Polizeiaufgabengesetz erlaubt Gewahrsam von bis zu einem Monat

Die Beamten könnten die Aktivisten sofort festnehmen und für bis zu 30 Tage in eine Zelle einsperren. Das ist laut Polizeiaufgabengesetz (PAG) erlaubt – eine bayerische Besonderheit. Gegen diese Regelung haben am Sonntag mehrere hundert Menschen protestiert. Sie sind vom Wettersteinplatz nach Stadelheim gezogen – dorthin, wo die 14 Aktivisten noch gut zwei Wochen einsitzen sollen.



Am Sonntag gab’s Protest gegen die Inhaftierungen und das Polizeiaufgabengesetz vor der JVA Stadelheim. © Achim Frank Schmidt

Ziviler Ungehorsam oder Nötigung: Klima-Aktionen schlagen hohe Wellen

Der Gewahrsam für die Klima-Kleber sowie ihre Aktionen spalten das Land. Mehrere Gruppen haben sich in den vergangenen Wochen auf Straßen oder Autos festgeklebt und damit viel Chaos verursacht. Die Blockaden sorgten für lange Staus. Die einen befürworten die Aktionen und die Ziele dahinter. Die anderen wollen härtere Strafen für die Aktivisten – aber die „Letzte Generation“, eine kleine, aber radikale Gruppe, will weiterkämpfen.

Denn nach Wochen des bundesweiten Protests hat die Gruppe ebenfalls Bilanz gezogen. Die Wirkung ihrer Aktionen sei spürbar, sagt Carla Hinrichs von der „Letzten Generation“. Aber man wolle neben Aufmerksamkeit auch politische Veränderung erreichen – jedoch sei davon noch nichts zu spüren. Deswegen wollen die Aktivisten weiter Widerstand leisten. „Solange Atem in unseren Körpern ist, werden wir nicht aufgeben“, sagt Hinrichs.