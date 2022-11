Nach Klimaprotest in München: Maria (18) wandert ins Gefängnis – Aktivistin erklärt Ablauf nach Festnahme

Von: Regina Mittermeier

Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ hatten sich am Montagmorgen am Stachus festgeklebt. © „Die letzte Generation“

Der Klima-Protest kürzlich am Münchner Stachus erhitzte die Gemüter: 18 Aktivisten sitzen nun im Gefängnis in Gewahrsam. Eine davon ist erst 18 Jahre alt.

München - Sie ist erst 18 Jahre alt, sie ist Schülerin – und jetzt sitzt sie im Gefängnis in Stadelheim. Das Foto rechts zeigt Maria Braun: Sie ist eine der Klima-Aktivistinnen, die sich am Montag am Stachus festgeklebt hatten und die nun die harte Reaktion des bayerischen Staates spüren.

Die Schülerin Maria Braun (18), Aktivistin bei der „Letzten Generation“, wird nach einer Festklebe-Aktion am Stachus weggebracht. © Letzte Generation

Marias Mitstreiter von der Gruppe „Letzte Generation“ berichten von den Vorkommnissen, auch wenn die Polizei den Namen nicht bestätigt. Die Beamten teilen aber mit, dass derzeit insgesamt 18 Aktivisten in Gewahrsam in Stadelheim seien. Wie lang, das variiert von Fall zu Fall – Maria Braun soll zum Beispiel am Montagabend entlassen werden.



Klimaprotest in München - Aktivisten wandern nach Stadelheim ins Gefängnis

Die Aktivisten hatten in der letzten Woche mehrfach in München protestiert – unsere Zeitung hatte über den Klebe-Marathon durch die Stadt berichtet. Die Aktivisten leisten nach eigener Aussage friedlichen Widerstand. Aber die Reaktionen sind gespalten: Manche finden den Protest gut, andere wollen harte Strafen. Und der bayerische Staat reagiert streng. Manche der Aktivisten müssen 30 Tage in Stadelheim bleiben. Das ist laut Polizeiaufgabengesetz erlaubt. Maria Braun aber soll schon nach fast einer Woche freikommen. „Die Dauer des Gewahrsams ist für uns oft nicht nachvollziehbar“, sagt Lilly Schubert von der „Letzten Generation“.

München: Umweltaktivistin erklärt, was Festkleben auf der Straße nach sich zieht

Schubert kennt die einzelnen Schritte. Sie weiß, was zwischen dem auf der Straße festkleben und dem Gefängnis passiert, denn sie hat selbst auch schon protestiert. Sie beschreibt den Ablauf so: Nachdem die Polizei die Festgeklebten von der Straße gelöst hat, werden sie in eine Polizeistation gebracht. Dann heißt es Warten in der Gefangenensammelstelle, ob die Polizei Gewahrsam beantragt, sagt Schubert.

Eine solche vorsorgliche Haft soll die Aktivisten daran hindern, gesetzeswidrige Aktionen planen zu können. Falls die Polizei Gewahrsam beantragt, müsse ein Haftrichter entscheiden, wer wie lang ins Gefängnis muss, berichtet Schubert. Außerdem hängt das auch von den Aussagen der Beteiligten ab. „Wir sagen, dass wir weiter protestieren werden“, sagt sie. Für sie ist deshalb klar, warum ihre Mitstreiter im Knast sind.

Maria Braun war bereits nach einer Klebe-Aktion am vergangenen Donnerstag für etwa einen Tag in Gewahrsam, berichtet Lilly Schubert weiter. „Sie wusste, was auf sie zukommen kann – sie war also mental auf den Gewahrsam vorbereitet.“