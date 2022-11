Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage: Aktivisten kleben sich am Stachus fest - und legen Verkehr lahm

Von: Lucas Sauter-Orengo

Klimaaktivsten haben sich in München am Stachus auf die Straße geklebt. © Lennart Preiss/dpa +++ dpa-Bildfunk

Klimaaktivisten haben in München wiederholt den Verkehr am Stachus blockiert. Dabei kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

München - Es ist bereits das zweite Mal in kurzer Zeit, dass Klimaaktivsten am Münchner Stachus den Verkehr blockieren. Diesmal ereignete sich die Protestaktion am Donnerstag, den 3. November am Mittag. Wie die Polizei berichtet, waren insgesamt 17 Personen an der Aktion beteiligt, im Alter zwischen 18 und 79 Jahren. Zwischen Stachus und Prielmayerstraße bildete sich ein erheblicher Rückstau.

München: Klimaaktivisten kleben sich am Stachus an die Straße - erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen

Nachdem die Polizei über den Notruf alarmiert wurde, schickten die Beamten mehrere Streifen zum Münchner Stachus. Dort wurden die 17 Personen festgestellt, von denen sich einige bereits mit einer Hand auf der Fahrbahn angeklebt hatten. Der Verkehr musste deshalb abgeleitet werden, es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Aktivisten wurden durch spezialisierte Einsatzkräfte von der Fahrbahn abgelöst und für weitere polizeiliche Maßnahmen zu einer nahegelegenen Polizeidienststelle gebracht. Der Einsatz vor Ort war gegen 13:00 Uhr beendet.

Die Personen wurden wegen Nötigung sowie Verstößen gegen das Versammlungsgesetz angezeigt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 43 - Politisch motivierte Kriminalität (Links) geführt. Insgesamt waren über 50 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte eingesetzt.