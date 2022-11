Abendlicher Klimaprotest sorgt für Beeinträchtigungen: Debatte über München-Aktionen wird immer hitziger

Von: Lucas Sauter-Orengo

Teilen

Die „Letzte Generation“ hat wiederholt am Stachus in München Protestaktionen durchgeführt. © Twitter Screenshot „Letzte Generation“

In München haben Klima-Aktivisten zweimal an einem Tag den Verkehr in der Innenstadt lahmgelegt. Der Fall polarisiert, nachdem es in Berlin zu einem Unglück gekommen war.

München - Es war der zweite Protest binnen weniger Tage an der gleichen Stelle. Auch am Donnerstag, den 3. November, veranstalten Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ eine Aktion am Münchner Stachus. Am Mittag löste die Polizei bereits die für die Gruppe typischen Sitzblockaden auf, der Verkehr konnte wieder fließen. Noch am selben Abend wiederholte sich jedoch der Protest - erneut am Stachus. Die Aktionen polarisieren bereits seit geraumer Zeit, doch gerade jetzt schlagen sie besonders hohe Wellen: Wenige Stunden zuvor war bekannt geworden, dass eine Frau in Berlin nach den Folgen eines Unfalls vor wenigen Tagen jetzt für hirntot erklärt wurde - der Rettungswagen habe die Frau nicht rechtzeitig erreichen können: Aufgrund einer Protestaktion der Gruppe „Letzte Generation“, so der vielfach zu vernehmende Tenor.

Die Gruppe äußerte sich auch selbst zu den schweren Vorwürfen rund um die Fahrradfahrerin in Berlin: „Wir sind bestürzt und in Trauer. Doch es ist an der Zeit, eine Grenze zu ziehen.“ Weiter heißt es, dass der Unfall mehrere Kilometer vom Aktionsort stattgefunden habe, man organisiere bei jedem Protest auch eine Rettungsgasse. „Die mediale Öffentlichkeit instrumentalisiert den Unfall. Das können wir nicht fassen“, so die Gruppe in ihrem Statement. Noch ist nicht final geklärt, welche Auswirkungen die Protest-Aktion in Berlin mit den Folgen des Unfalls hatte.

München: Wieder am Stachus - „Letzte Generation“ blockiert Verkehr am Abend

Die abendliche Münchner Protest-Aktion am Stachus löste vor dem Hintergrund der Ereignisse jetzt hitzige Debatten aus. So meint etwa ein Twitter-User: „Ihr solltet euch schämen, was in Berlin vorgefallen ist. Ein Wort des Bedauerns ist bei euch wohl zu viel verlangt,“ heißt es dort. Ein weiterer schreibt: „Zu sicheren Lebensbedingungen gehört für mich vor allem, dass Rettungskräfte Unfallopfer in angemessener Zeit erreichen können, und die Überlebenschancen nicht durch Behindern von Rettern gemindert werden.“ Hintergrund ist, dass die Gruppe über den Verlust der „sicheren Lebensgrundlagen“ spricht, sollte die Regierung die Klimaziele nicht einhalten. Lange ist klar, dass der Klimawandel in vollem Gange ist und sich negativ auf die Erde auswirken wird - auch in München.

Klimaaktivsten haben sich in München am Stachus wiederholt auf die Straße geklebt. © Lennart Preiss/dpa +++ dpa-Bildfunk

München: Zum zweiten mal am selben Tag - Klima-Aktivisten blockieren den Stachus

Für einen weiteren Kommentator gehen die Aktionen ebenfalls in eine falsche Richtung. Er meint: „Kapiert ihr wirklich nicht, dass ihr da Menschen blockiert, die nach einem harten Arbeitstag in München einfach zu ihrer Familie ins Münchner Umland wollen? Wenn ihr was gegen Blechlawinen in Großstädten machen wollt, setzt euch lieber mal für bezahlbaren Wohnraum ein.“ Für einen anderen ist der Hintergrund der Proteste jedoch von großer Bedeutung: „Aus meiner Sicht ist das Sichtmachen des Klimanotstands wichtig.“ So oder so: Die Protestaktionen der Gruppe „Letzte Generation“ polarisieren, und sind jetzt auch in München angekommen. Spätestens nach dem Vorfall in Berlin wird die hitzige Debatten-Kultur wohl weiter zunehmen.