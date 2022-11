Mama hinter Gittern: Klimaaktivistin sitzt für voraussichtlich 30 Tage in Stadelheim

Aktivistin Judith B. wurde festgenommen. © Stfan Fehser

Sie setzt sich für die Zukunft ihrer Kinder auf der Straße ein, und muss dafür nun hinter Gitter: Klimaaktivistin Judith B. muss für 30 Tage nach Stadelheim.

München - Judith B. (42) sitzt im Gefängnis. Am 3. November hatte die zweifache Mutter gemeinsam mit anderen Aktivisten der Letzten Generation in München protestiert. Anschließend kam sie nach Stadelheim – und muss wohl für 30 Tage einsitzen.

Nicht zuletzt für die Zukunft ihrer Kinder (9 und 12) gehe sie für mehr Umweltschutz auf die Straße, schreibt die Letzte Generation über das Engagement ihres Mitglieds. „Politische Entscheidungen müssen her, und so habe ich mich natürlich auch gefragt: Was, wenn unsere Regierung das nicht mehr im Griff hat?“ Bisher passiere fast nichts, sagt Judith, die Politik höre der Wissenschaft nicht zu und steuere uns in eine Katastrophe.

Warum sie die Strafe in Kauf nimmt? Bei der Letzten Generation hätte sie einen Weg gefunden, dem Thema zu begegnen und hoffe, damit etwas ausrichten zu können. Denn: Das Ausmaß der Klimakatastrophe lasse keinen bequemen Weg mehr zu.



Für ihren Protest hält ihr Partner ihr den Rücken frei

So sieht das eben auch Judith B. Für ihren Protest hält ihr Partner ihr den Rücken frei, beruflich lässt sie ihre Projekte ruhen. Bei der Frage, wie es für sie in Zukunft weitergeht, ist sie pragmatisch: „Im schlimmsten Fall bin ich privatinsolvent. Erst mal habe ich beschlossen, das bis Januar durchzuziehen und dann sehen wir weiter.“



Jetzt aber sitzt sie erst einmal für voraussichtlich 30 Tage in Stadelheim – um die Kinder kümmert sich ihr Mann. Was möchte die zweifache Mutter damit bezwecken? Kurzfristig solle die Gesellschaft aufwachen, die Politik lautstark stören und überzeugen, sagt Judith B. Mehr Menschen sollten auf die Straße gehen.



Neben einigen anderen Aktivisten der Letzten Generation sitzt auch Wolfgang M. in Stadelheim. Der ist noch einen Schritt weiter gegangen. Er verweigert die Nahrungsaufnahme: Hungerstreik. LEONI BILLINA

