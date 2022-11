„Das ist erst der Anfang!“: Klimaaktivisten kündigen weitere Protestaktionen an ‒ Haft „gibt mir Kraft“

Von: Sophia Oberhuber

Teilen

Nach dieser Klebe-Aktion in der BMW-Welt kamen Misquero (vorn Mitte) & Co. in Gewahrsam. © Götzfried

Zahlreiche Klimaaktivisten kamen für eine Protestaktion in der BMW-Welt für knapp eine Woche in Haft. Doch an Aufhören denken sie nicht, wie zwei von ihnen nun verraten.

München - Fünfzehn Klimaaktivisten haben sich vergangene Woche unter anderem an Autos in der BMW-Welt und auf Straßen in München festgeklebt. Daraufhin nahm die Polizei sie in Gewahrsam. Sechs Tage lang war der Großteil von ihnen insgesamt in Haft. Zwei der Aktivisten, Mauricio Misquero (33) aus Spanien und Sylvain Kuppel (36) aus Frankreich, sprechen mit unserer Redaktion darüber, warum sie trotz aller Kritik alles genau so wieder tun würden.

Sie sind beide Naturwissenschaftler. Auf Haft bereitet man sich da nicht vor. Wie geht es Ihnen?

Kuppel: Es war das erste Mal, dass ich überhaupt mit der Polizei in Kontakt gekommen bin. Aber ich fühle mich okay.

Misquero: Ich muss hinzufügen, dass wir das hier nicht machen, weil wir zivilen Ungehorsam mögen. Wir haben nur keine andere Option mehr. Das ist der letzte Weg, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu erlangen.

Und für diese Aufmerksamkeit opfern Sie Ihre Freiheit?

Misquero: Es ist eine sehr starke Botschaft, die wir damit senden. Wir müssen die Dringlichkeit der Situation kommunizieren. Und etwas, das jeder versteht, ist, wenn einem die eigene Freiheit genommen wird.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Die Umwelt-Aktivisten Sylvain Kuppel (l.) und Mauricio Misquero F. © Sophia Oberhuber

Klimaaktivisten wollen Protestaktionen weiterführen

Wie haben Sie die Haft erlebt?

Kuppel: Wir waren erst in Isolationshaft, dann durften wir eine Stunde pro Tag miteinander sprechen. Wir durften aber keine Bücher dabeihaben. Das war hart. Es kann einen schon etwas verrückt machen.

Misquero: Es gibt einem aber auch Zeit, über das nachzudenken, was im Leben wichtig ist und warum wir das tun, was wir tun. Es gibt einem Kraft. Wir alle hatten das Gefühl, dass es weitergehen wird. Das ist nicht das Ende des Kampfes, es ist erst der Anfang! Aber es ist wichtig, ohne Gewalt für Maßnahmen gegen die Klimakrise zu protestieren.

Wie reagieren Sie auf Kritik, dass beispielsweise Rettungswagen nicht durchkämen?

Kuppel: Bei jeder Aktion gibt es einen Teil der Straße, der nicht blockiert ist. Damit Retter durchkommen. Wir versuchen, alles zu blockieren – außer Rettungsgassen.

Bluttransport-Fahrer blockiert Dass Blockaden der Klima-Aktivisten gefährliche Konsequenzen haben können, zeigte sich am Donnerstag in München. Ein Bluttransport-Fahrer musste von der Polizei auf die Tramspur geleitet werden. „Ich musste einen Umweg mit großem Zeitverlust fahren, weil sich Aktivisten auf die Straße kleben mussten“, sagte Fahrer Jens Luther, der für die CSU im Stadtrat sitzt. „Ein Teil der Klimaaktivisten gefährdet die Gesundheit und das Leben anderer Menschen. Das darf der Rechtsstaat nicht akzeptieren“, so Justizminister Georg Eisenreich.

Interview: Sophia Oberhuber