Corona-Stress in der München Klinik - Neue Welle: Mehr Patienten, weniger Personal

Eine Krankenschwester verteilt Medikamente auf der Covid-19-Intensivstation (Symbolbild). © Peter Kneffel/dpa

Münchens Kliniken ächzen unter Corona. „In den Sommern hatten wir bislang einstellige Fallzahlen und unser Personal Luft zum Durchschnaufen“, heißt es - das gilt für 2022 nicht.

München - Die München Klinik hat in der vergangenen Woche ihren 7000. Covid-Patienten versorgt – seitdem bereits mehrere Hundert weitere. Grund ist das hohe Infektionsgeschehen. Omikron und seine Subvarianten führen seit 2022 zu einem Anstieg der Patienten. Allein 2022 wurden mehr als 3500 Covid-Patienten behandelt. Das ist die Hälfte der insgesamt 7300 positiv getesteten Patienten in fast drei Pandemiejahren.

Aktuell werden in der München Klinik mehr als 210 Covid-Patienten versorgt – ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vormonat. „Wir sehen heute zwar meist mildere Verläufe, aber auch neue Höchstwerte“, sagt Clemens Wendtner, Chefarzt der Infektiologie in der München Klinik Schwabing. Axel Fischer, Vorsitzender der Geschäftsführung der München Klinik: „Corona beschäftigt uns seit Januar 2020 durchgehend, aber in den Sommern hatten wir bislang einstellige Fallzahlen und unser Personal Luft zum Durchschnaufen.“ Diesen Herbst hätten sie aber auch eine Sommerwelle mit täglich mehr als 100 Covid-positiven Patienten im Rücken, sagt Fischer. Die Personalausfälle seien hoch, die Wartezeit für planbare Eingriffe werde länger.



„Mit Blick nach vorne müssen wir unser Gesundheitssystem umbauen“

Fischer mahnt, dass das Infektionsgeschehen und die damit verbundenen Ausfälle nicht noch größer werden dürften, damit dem Gesundheitssystem nicht die Luft ausgehe. „Und mit Blick nach vorne müssen wir unser Gesundheitssystem umbauen, sonst fällt es zusammen!“ Zu den hohen Corona-Patientenzahlen kämen zahlreiche Covid-bedingte Personalausfälle. Zusätzlich fehlen die, die ihre positiv getesteten Kinder zu Hause betreuen. leo

