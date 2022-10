München klotzt ran: Raum fürs Wohnen, Studieren und Arbeiten entsteht

Von: Andreas Daschner

Teilen

Ort der Innovation: das iWerk auf dem Triebwerk-Areal © Aurelis

Wohnen, studieren, arbeiten: All das braucht Platz. Und den schafft München gerade. Drei Projekte haben einen unterschiedlichen Verfahrensstand.

Ein Projekt wurde nun fertiggestellt, bei einem weiteren wurde Richtfest gefeiert, für ein drittes steht die Planung.

Büros, Labore und Gewerbeflächen auf dem Triebwerk-Areal in Neuaubing

Auf mehr als 15 000 Quadratmetern Fläche sollen im sogenannten iWerk auf dem Triebwerk-Areal in Neuaubing Büros, Labore sowie Gewerbe- und Produktionsflächen entstehen. Die Pläne dafür stehen, die Baugenehmigung ist erteilt. Die Firma Aurelis errichtet drei Gebäuderiegel, in denen sich die Flächen wie folgt aufteilen: 8000 Quadratmeter fürs Gewerbe, 6200 Quadratmeter für Büros, 600 Quadratmeter für Gastronomie und eine Dachterrasse mit 465 Quadratmetern. Dazu kommt eine Tiefgarage mit gut 160 Stellplätzen. Geplante Fertigstellung: 2025.

Schlüsselübergabe in Moosach: Werner Albrecht (li., SWM) und OB Dieter Reiter (re.) mit neuen Mietern © Marcus Schlaf

241 neue Wohnplätze für Studierende aus ganz Oberbayern

Deutlich weiter sind die neuen Studentenwohnungen an der Schwere-Reiter-Straße. Das Studentenwerk erweitert hier für 37 Millionen Euro die bestehende Wohnanlage um einen Neubau mit 241 zusätzlichen Plätzen – aufgeteilt auf Einzelapartments sowie Zweier- und Dreier-WGs. „Außerdem gibt es zehn Eltern-Kind- sowie vier rollstuhlgerechte Apartments“, sagt Christopher Klein, Sprecher des Studentenwerks. Der Freistaat bezuschusst das Projekt mit 12 Millionen Euro. Studierende, die in Oberbayern immatrikuliert sind, sollen ab 2024 hier einziehen.

Studentenwohungen an der Schwere-Reiter-Straße © Sebastian Schels

Schlüsselübergabe für 118 neue Werkswohnungen der Stadtwerke München

Ein Etappenziel haben die Stadtwerke München (SWM) erreicht: Sie haben die Zahl ihrer Werkswohnungen seit 2011 mehr als verdoppelt. 118 Wohnungen an der Hanauer Straße in Moosach sind nun fertig geworden. Damit haben die SWM mehr als 1300 Werkswohnungen – insgesamt 3000 sollen es bis 2030 werden. Das Wohngebäude an der Hanauer Straße 20 liegt in direkter Nachbarschaft des ebenfalls von den SWM erstellten „Hybrid M“ – dem neuen MVG-Busbetriebshof. In 108 Wohnungen ziehen Mitarbeiter der SWM ein, zehn stehen im Rahmen einer Kooperation städtischer Gesellschaften den Mitarbeitern der Münchenstift und der München Klinik zur Verfügung, was auch OB Dieter Reiter freut. Bei der Schlüsselübergabe an die neuen Mieter sagte er: „Wir brauchen dringend gute Fachkräfte, die sich das Leben in München aber auch leisten können müssen.“ Die Kooperation sei ein toller Anfang.