Wahlplakat in München verschandelt - Reaktion der Kandidaten wird zum Internet-Hit

Witziges Foto auf Jodel entdeckt

Ein Wahlplakat zur Kommunalwahl in München wurde als Wahlzettel missbraucht. Die Betroffenen reagieren unerwartet. Die Jodel Community freut sich.

Ein Wahlplakat zur Kommunalwahl in München wurde als Wahlzettel missbraucht.

Die Betroffenen lassen diesen Vorfall aber wohl nicht auf sich sitzen

München - Die Kommunalwahlen stehen an und die ganze Stadt ist mit Wahlplakaten geschmückt. Es ist keine Seltenheit, dass auch der ein oder andere Politiker einen Schnurrbart oder ähnliches verpasst bekommt. Manchmal sind die Kritzeleien geschmacklos - aber manche sorgen eben auch für ein Schmunzeln.

Genau so ein Jodel aus München sorgt auf Facebook für ein Grinsen: Offenbar hat ein Wähler der Kommunalwahl in München das Konzept der Stimmabgabe nicht so ganz verstanden. Auf einem Plakat in München sind fünf Kandidaten zu sehen. Alle kandidieren wohl für die FDP in den Gebieten „ Fürstenried West“ und „Maxhof“. Zwei der Kandidaten sind mit einem Kreuz angestrichen.

Eine Stimmabgabe? Oder soll es vielleicht doch eher ein Durchstreichen sein? Man weiß es nicht genau. Der eigentliche Lacher auf Jodel ist sowieso nicht das Gekritzel. Vielmehr ist es die Reaktion der angemalten Kandidaten.

München: Wahlplakat sorgt für Lacher - Kandidaten reagieren schlagfertig

Denn diese bringen einfach selbst einen Aufkleber zwischen das Gekritzelte. Darauf zu lesen: „Liebe Fans, Bitte Stimmzettel nutzen! Auf Plakat leider ungültig.“ Gekennzeichnet haben sie den Zettel noch mit ihren Namen. Ob das ganze nicht einfach eine lustige Werbeaktion der Parteimitglieder ist, lässt sich an dieser Stelle nicht verifizieren.

München: Jodel-User lachen über Reaktion der Kommunalwahlkandidaten

Den Jodel-Usern gefällts: „Bitte mit Stimmzettel wählen!“, postet ein User mit einem Smiley. Ein anderer ist eher enttäuscht über die künstlerischen Fähigkeiten der Schmierer. „Wer streicht denn Politiker auf Wahlplakaten durch, ohne ihnen einen entzückenden Schnurrbart zu verpassen?“. Aber hauptsächlich werden einfach nur lachende Smileys gepostet, oder ein paar Kandidaten auf dem Plakat mit einem Daumen hoch gekennzeichnet. Immerhin bleibt die Community hier fair!

