Wichtiges Nahverkehrsprojekt immer teurer: Kosten für die U9 steigen weiter

Wieviel zaht der Bund dazu?

Die Entlastungsspange U9 wird abermals teurer. Die sogenannte Vorhaltemaßnahme am Hauptbahnhof soll nun rund 500 Millionen Euro kosten, ursprünglich war die Stadt von 350 Millionen Euro ausgegangen.

Das Thema wird am Mittwoch den Stadtrat beschäftigen. Offen ist, inwieweit sich der Bund finanziell beteiligt.

Die neue U-Bahn soll 2037 fertiggestellt sein

Sie ist vermutlich das wichtigste Nahverkehrsprojekt in München: die Entlastungsspange U9. Die neue U-Bahn soll 2037 fertiggestellt sein, die Linie U6 ersetzen und von Martinsried bis nach Garching führen. Für geschätzt 3,5 Milliarden Euro entsteht die neue Trasse auf einer Länge von 10,5 Kilometern zwischen Impler-/Poccistraße und Münchner Freiheit. Dort sind jeweils neue Bahnhöfe vorgesehen, genauso wie am Esperantoplatz, am Hauptbahnhof, an den Pinakotheken und am Elisabethplatz. Somit wäre die Linienführung der ursprünglichen U6 ab Impler-/Poccistraße losgelöst von der Linie U3. Beide U-Bahnen gelten vor allem im Berufsverkehr als chronisch überlastet.

Die Arbeiten für die U9 beginnen erst nach Abschluss des Baus der zweiten Stammstrecke. Für den neuen U-Bahn-Halt am Hauptbahnhof müssen allerdings bereits jetzt Fakten geschaffen werden. Eine sogenannte Vorhaltemaßnahme soll gebaut werden, ein Trog nebst Zugängen, in dem später der Bahnhof für die U9 platziert werden soll. Wie berichtet, verzögern sich die Arbeiten für die Stammstrecke eben wegen dieser Maßnahme.

Die Schar der Skeptiker dürfte jetzt wachsen

Und die Schar der Skeptiker dürfte wachsen, denn der Trog wird abermals teurer. Ursprünglich hatte die Verwaltung nebst Planung mit Kosten von 350 Millionen kalkuliert. In einer Beschlussvorlage für den Stadtrat ist jetzt von 493 Millionen Euro die Rede. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte zwar zugesagt, der Bund werde sich finanziell an der U9 beteiligen, allein: Der Umfang der Überweisung ist offen. Ein Sprecher des Ministeriums sagte im August auf Anfrage: „Die Vorhaben U9 und Verlängerung U5 bis Freiham sind derzeit noch nicht zur anteiligen Finanzierung im Rahmen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes angemeldet. Dies bleibt abzuwarten.“

Stadtrat Paul Bickelbacher (Grüne) sagt auf Anfrage: „Die Zusagen von Andreas Scheuer sind ziemlich schwach und lauten etwa, man könne sich vorstellen, die standardisierte Bewertung anzupassen. Dann wäre eine Förderung möglich. Um die Vorhaltemaßnahme kommen wir aber wohl kaum herum.“

Nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz sind Förderungen von neuen U-Bahnen zwar möglich, aber nur, wenn der Nutzen die Kosten deutlich übersteigt. Dies wird durch die standardisierte Bewertung ermittelt. Ob diese Bewertung angesichts von Investitionskosten von 3,5 Milliarden Euro allerdings zugunsten einer Förderung ausfällt, ist offen. Die Stadt muss daher auf jeden Fall in Vorleistung treten.

SPD-Stadtrat Jens Röver sagt: „Die U9 ist von entscheidender Bedeutung für die zukünftige Leistungsfähigkeit unseres U-Bahnsystems. Ich werde meiner Fraktion vorschlagen, dass wir der Vorlage zustimmen.“ Und CSU-Stadtrat Johann Sauerer ist trotz der enormen Kosten froh, dass die Planungen zur U9 „endlich angegangen werden. Der lange Realisierungszeitraum zeigt aber auch, dass wir den U-Bahn-Bau in den letzten Jahrzehnten stark vernachlässigt haben. Dies macht sich jetzt bei fehlendem Fachpersonal bemerkbar.“

