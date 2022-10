Milchhäusl: Winterprogramm im Englischen Garten – Glühwein, Suppen und Snacks aus Verkaufswagen

Münchner Kult-Kiosk Milchhäusl am Haken: Spektakuläre Aktion im Englischen Garten

Von: Sophia Oberhuber

Das „Milchhäusl“ wird über den Englischen Garten hochgehoben und versetzt, damit es unterkellert werden kann. © Felix Hörhager/dpa

Das Milchhäusl benötigt einen Keller. Für die Baumaßnahmen wurde der Münchner Kult-Kiosk im Englischen Garten aus den Angeln gehoben.

München – Am Eingang des Englischen Gartens bot sich Passanten gestern Nachmittag ein spektakuläres Bild. Über den Baumkronen, vor dem wolkenverhangenen Himmel schwebte da auf einmal ein kleines Haus. Und am Seil des Krans war ein echtes Münchner Original befestigt – das Milchhäusl. Stellt sich die Frage: Warum musste der Kult-Kiosk abheben?

Milchhäusl: Kiosk im Englischen Garten bekommt einen Keller

„Wir mussten die Lagerfläche erweitern“, erklärt Wirt Axel Bansemir. Deshalb soll der Imbiss nun einen Keller erhalten. Aber: Das Milchhäusl ist Teil des Denkmals Englischer Garten und damit geschützt. „Wir müssen das Haus so erhalten, wie es ist – und wollen das auch“, fügt der Wirt an. Also wurde das stadtweit bekannte Häuschen im Ganzen angehoben und auf der gegenüberliegenden freien Fläche abgestellt. Dort, wo der Kiosk normalerweise steht, kann nun gewerkelt und nachträglich ein Keller gebaut werden.



Das „Milchhäusl“ hängt am Kran über dem Englischen Garten. © Felix Hörhager/dpa

Ende des Jahres soll das Haus an seine ursprüngliche Stelle zurückkehren. Dann stehen aber noch einige Sanierungsarbeiten an. Ab 1. April geht es im und am Milchhäusl, so der Wirt, wieder wie gewohnt weiter. „Es wird nicht größer, es wird nicht anders, es bleibt genau, so wie es ist“, erklärte Bansemir – „nur, dass wir dann einen Keller haben“.

Münchens kultige Kioske Kioske sind nicht nur Orte, an denen sich die Münchner ein frisches Helles holen. Sie sind Treffpunkte, Erholungsraum und Heimatgefühl. Eine kleine Auswahl: Am Eisbach bietet das Fräulein Grüneis Mittagsgerichte, Brotzeit oder Kuchen an. Das Mini-Hofbräuhaus im Englischen Garten hat sogar einen ­eigenen Biergarten. Am Reichenbachkiosk bilden sich vor allem im Sommer zu Sonnenuntergang regelmäßig lange Schlangen. Etwas weiter südlich, in Thalkirchen, genießt man am Kiosk 1917 Kaffee und Kuchen. Zum Kiosk Isarwahn oder zum Kiosk an der Wittels­bacherbrücke geht es abends noch auf einen Absacker hin.

Milchhäusl: Winterprogramm im Englischen Garten – Glühwein, Suppen und Snacks aus Verkaufswagen

Für alle, die nun befürchten, dass beim winterlichen Spaziergang im Englischen Garten der wärmende Glühwein ausfallen könnte, gibt Bansemir Entwarnung. „Wir haben ein Winterprogramm mit einem kleinen Verkaufswagen geplant.“ Neben Glühwein soll es auch Suppen sowie ein paar Snacks geben. Und ansonsten hilft bestimmt auch einer der anderen Münchner Kult-Kioske bei der Stärkung nach dem Sonntags-Spaziergang gerne weiter. Sophia Oberhuber