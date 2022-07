Kurz vor dem Sommerurlaub: Viele Münchner von KVR-Stau betroffen - Behörde gibt Tipps

Von: Nina Bautz

Die Warteschlange vor dem KVR in der Münchner Ruppertstraße ist regelmäßig lang. © tz/Sigi Jantz

Beim Blick in die Online-Terminvergabe des KVR kann es passieren, dass monatelang kein Datum für die Pass-Verlängerung frei ist. So kommen Sie noch rechtzeitig an Ihr Dokument.

München - Das hat fast jeder schon mal erlebt: Der Urlaub rückt näher – und man stellt fest, dass der Personalausweis oder Reisepass abgelaufen ist. Jetzt kurz vor den Sommerferien sind davon etliche Münchner betroffen. Und sie sehen mit Schrecken, dass es beim KVR zum Teil ewig keine Termine zur Verlängerung der Ausweise mehr gibt. Ist nun die Reise in Gefahr? Nicht unbedingt. Unsere Redaktion hat nachgehakt, wie Sie noch rechtszeitig an Ihr Dokument kommen.

Münchner KVR: Bereits über 30.000 Dokumente mehr nachgefragt

Die Lage ist heuer tatsächlich schwierig. Nach zwei Jahren, in denen viele nicht gereist sind, ist die Nachfrage nach neuen Dokumenten besonders hoch: Laut KVR wurden von Januar bis Ende Juni vergangenen Jahres 138.284 Reisepässe und Personalausweise ausgestellt, heuer waren es im gleichen Zeitraum bereits rund 170.000. Auf der anderen Seite aber hat das KVR weniger Personal als vor Corona zur Verfügung, hinzu kommen akute Ausfälle wegen Covid-Erkrankungen.

Den Andrang kurz vor den Sommerferien wollte das KVR abschwächen, indem es Anfang des Jahres bereits Bürger mit abgelaufenen Ausweisen anschrieb und bat, sich frühzeitig um Termine zu kümmern – seit 2017 (Bürgerbüros) beziehungsweise 2019 (Zentrale an der Ruppertstraße) muss das online geschehen. Doch nur ein Teil der Angeschriebenen haben einen Termin ausgemacht, so das KVR. Jetzt kann es passieren, dass monatelang kein einziger freier Termin zu sehen ist.

Eine Sprecherin beruhigt: „75 Prozent der Termine schalten wir kurzfristig frei, für den laufenden Tag, die aktuelle und die kommende Woche – auch früh am Abend oder morgens, wenn die aktuelle Personalsituation und die Anzahl der Terminabsagen klar ist.“ Es gebe keinen festen Rhythmus, wann neue Termine freigeschaltet werden.

KVR in München: Termine sind schnell ausgebucht

Das heißt: Dem Münchner bleibt nichts anderes übrig, als mehrmals pro Tag reinzuklicken und nach neuen Terminen zu sehen. „Wir achten darauf, dass immer irgendwo – in der Ruppertstraße oder in einem der Bürgerbüros – ein Termin freigeschaltet wird“, betont die Sprecherin. Soll heißen: Wenn es eilig ist, muss der Bürger notfalls in ein anderes Stadtviertel fahren.



Für den August sind alle KVR-Termine bereits vergeben. © Ulrich Heichele

Jetzt, Mitte Juli, wird es tatsächlich sehr knapp mit den neuen Personalausweisen und Reisepässen für die großen Ferien. Denn die Bearbeitungszeit beträgt etwa vier bis fünf Wochen. Aber auch hier gibt es noch Möglichkeiten: Man kann sich entweder einen vorläufigen Ausweis oder Pass besorgen. Dabei ist allerdings wichtig, dass das Reiseland diesen auch akzeptiert. Zudem sind Express-Bestellungen für Reisepässe für einen Aufpreis von 32 Euro möglich. Immerhin: Für die Abholung des Dokuments ist zumindest in den Bürgerbüros (an der Ruppertstraße schon!) kein neuerlicher Termin mehr nötig.