Tödlicher Unfall in München: Radfahrer (25) stirbt bei Zusammenstoß mit Lkw am Lenbachplatz

Von: Katarina Amtmann

Am Lenbachplatz kam es zu einem tödlichen Unfall. © privat

Kurz vor 6 Uhr hat sich in München ein tödlicher Unfall ereignet. Ein Radfahrer kam bei einer Kollision mit einem Lkw ums Leben.

Update von 9.26 Uhr: Bei dem verstorbenen Radfahrer handelt es sich nach Informationen der dpa um einen 25-Jährigen. Der 55 Jahre alte Lastwagenfahrer sei am Freitagmorgen in die gleiche Richtung wie der Radler gefahren und an einer Kreuzung abgebogen, teilte ein Polizeisprecher mit. Dabei kam es zum Zusammenstoß.

Erstmeldung vom 16. September 2022

München – Am heutigen Freitag (16. September) hat sich am Lenbachplatz in München um kurz vor 6 Uhr ein tödlicher Unfall ereignet. Ein Radfahrer ist dabei mit einem Lkw kollidiert und tödlich verletzt worden.

München: Radfahrer stirbt bei Unfall mit Lkw am Lenbachplatz

Zum Geschlecht des Opfers hat die Polizei noch keine Angaben gemacht, weil noch Angehörige verständigt werden müssen. Weitere Informationen folgen. (kam)

