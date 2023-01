Mann (39) aus Schwabing vermisst - er könnte sich in einer hilflosen Situation befinden

Dieser 39-jährige Mann wird in München vermisst. © Polizei München

In München wird ein 39-jähriger Mann vermisst. Der Schwabinger könnte sich in einer hilflosen Situation befinden.

München - Seit Donnerstag, dem 12. Januar, wird ein 39-jähriger Mann in München gesucht. Die Ehefrau meldete ihn am Freitag, den 13. Januar, ihren Mann als vermisst. Wie die Polizei mitteilt, habe er am Donnerstag gegen 13:00 Uhr die gemeinsame Wohnung verlassen, um an die frische Luft zu gehen. Seit diesem Zeitpunkt ist er verschwunden. Sein Mobiltelefon ließ er zu Hause. Der 39-Jährige könnte sich in einer hilflosen Situation befinden.

München: Mann aus Schwabing vermisst - er könnte sich in einer hilflosen Situation befinden

Sämtliche bislang durchgeführten Suchmaßnahmen verliefen erfolglos. Das Kommissariat 14 (Vermissungen) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Polizei hat eine Beschreibung des Gesuchten veröffentlicht.

Beschreibung des Vermissten: Männlich, 39 Jahre alt, ca. 178 cm groß, schlank, Glatze, dunkler Drei-Tage-Bart, Narbe zwischen den Augenbrauen, braune Hornbrille; bekleidet mit dunkelblauer Stepp-Jacke, türkiser Pullover, schwarzes T-Shirt, dunkelblaue Jeans, schwarze Winterschuhe. Über mitgeführte Gegenstände ist nichts bekannt.

Zeugenaufruf:

Wer hat die vermisste Person gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.