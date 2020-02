Pikanter Aufkleber an sehr problematischer Stelle: Unbekannter „verschönert“ berühmte Statue im Herzen von München

Ein Unbekannter hat die Statue von Graf Bernhard Erasmus von Deroy in der Maximilianstraße umgestaltet. Er hinterließ einen pikanten Aufkleber.

München - Die Statue von Graf Bernhard Erasmus von Deroy, der General der bayerischen Armee war, wurde durch einen Unbekannten umgestaltet. Wie Leser-Reporter Djordje Matkovic erklärte, habe er am Sonntagnachmittag (9. Februar) die blühenden Krokusse in der Maximilianstraße bei Sonnenschein fotografieren wollen, bevor sie vom Sturmtief „Sabine“*, das derzeit über ganz Bayern hinwegfegt, zerstört werden.

Matkovic habe dann beim Fotografieren realisiert, dass etwas an der Statue des Generals verändert wurde. Vermutlich habe sich ein Klettermaxe an der Statue zu schaffen gemacht, vermutet er. Denn ein durchaus pikanter Aufkleber zierte das beste Stück von Graf Bernhard Erasmus von Deroy. „Ich habe gemerkt, dass Erasmus Graf von Deroy einen Koloss im Schritt hat“, schreibt Matkovic.

+ „Koloss“ ziert das beste Stück von Graf Bernhard Erasmus von Deroy. © Privat (Djordje Matkovic)

Der unbekannte “Künstler“ hat sich wohl einen großen Spaß gemacht, ist auf die Statue geklettert und hat dem wehrlosen General einen Aufkleber mit dem Wort „Koloss“ in den Schritt beziehungsweise auf sein bestes Stück geklebt. Auch der U-Bahnhof am Candidplatz in Untergiesing sorgt immer wieder für Aufsehen. Denn der einst in Regenbogenfarben bemalte Bahnhof, wird durch weiße Flecken verschandelt.