Riesiger Stromausfall in München: Tausende Menschen betroffen

Stromausfall in München: Zahlreiche Münchner müssen auf Kerzen zurückgreifen.

Folgen des Gewitters?

von Sarah Pilz

In München gingen nach dem heftigen Unwetter die Lichter aus. Besonders der Münchner Norden muss ohne Strom auskommen.

München - Tausende Menschen in der bayerischen Hauptstadt mussten am Montagabend (1. Juli 2019) zeitweise ohne Strom klarkommen. Wie stromausfall.de über Twitter bekannt gab, gibt es aktuell einen großräumigen Stromausfall in München. Betroffen sind mehrere Stadtteile in und um München: Trudering-Riem, Haar sowie der Norden Münchens Milbertshofen, Freimann und Lerchenau.

Stromausfall in München: Noch keine Mitteilung der Stadtwerke - Betroffene reagieren mit Humor

Von den Stadtwerken München gibt es zu dem Stromausfall noch keine offizielle Mitteilung. Eine betroffene Münchnerin fragt daher über Twitter: „SWM München, hat der aktuelle Stromausfall im Münchner Norden mit dem Gewitter zu tun?“ Ein anderer Münchner ist da schon ein Schritt weiter und hat bereits bei der Störstelle der SWM angerufen.

Seine Münchner Mitmenschen kann er somit aufklären: „Großflächiger Stromausfall in München - Laut Aussage der Störungsstelle der SWM München war‘s das Gewitter und es dauert ca. 2 Stunden“, twittert der Mann. Und fügt scherzend an: „Ich werfe mal den Grill an, denn ich hatte ein Huhn im Ofen ...“

Stromausfall in München: Stadtwerke antworten und arbeiten an Lösung

Aufgrund eines technischen Defekts ist in Teilen (!) von Milbertshofen die Stromversorgung ausgefallen. SWM Sicherheitsservice ist bereits vor Ort, um die Stromversorgung schnellstmöglich wieder herzustellen. — Stadtwerke München (@SWM_Muenchen) 1. Juli 2019

Daraufhin antworteten die Stadtwerke München ebenfalls über Twitter: „Aufgrund eines technischen Defekts ist in Teilen (!) von Milbertshofen die Stromversorgung ausgefallen. SWM Sicherheitsservice ist bereits vor Ort, um die Stromversorgung schnellstmöglich wieder herzustellen.“

Wie die Stadtwerke München berichten, kommt es aktuell zu einem größeren Stromausfall im Münchner Norden. Hier sind Teile von #Milbertshofen #Freimann #Lerchenau #amHart betroffen. Die Stadtwerke sind bereits vor Ort. Im Notfall wählen Sie die 112.@SWM_Muenchen #wirfuerMuenchen pic.twitter.com/TQDrDHrewU — Feuerwehr München (@BFMuenchen) 1. Juli 2019

Nun meldeten sich die Stadtwerke München über Twitter mit neuen Details zum Stromausfall in München. Anscheinend konnte der technische Defekt weitestgehend behoben werden. „Ein Großteil“ Münchens sei wieder am Netz, „der Rest dauert noch etwas“, brauchen viele Münchner allerdings nach wie vor einiges an Geduld.

@BFMuenchen @PolizeiMuenchen Aufgrund techn Defekts war in Teilen von Hasenbergl-Lerchenau Ost &

Am Riesenfeld/Am Hart Stromversorgung ausgefallen. SWM Sicherheitsservice gleich vor Ort, um Stromversorgung asap wieder herzustellen. Großteil wieder am Netz, Rest dauert noch etwas — Stadtwerke München (@SWM_Muenchen) 1. Juli 2019

Zudem erklärten die Stadtwerke München nun, dass der technische Defekt nicht durch die heftigen Unwetter in Deutschland ausgelöst wurde. Über Twitter gaben die SWM außerdem genaue Zahlen bekannt. Demzufolge seien 2.900 Münchner von dem Stromausfall betroffen. Nun seien es nur noch 800. Es werde weiter daran gearbeitet den Stromausfall in Teilen Münchens zu beheben. Dies könne allerdings „noch etwas dauern, da Erdarbeiten notwendig sind“.

